Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества

Новости Беларуси. Переговоры президентов прошли во Дворце нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»

Началась встреча с торжественной церемонии. После чего Александр Лукашенко с Эмомали Рахмоном уединились для переговоров в узком составе. Уже в присутствии делегаций главы государств сделают важное заявление: отношения стран выходят на уровень стратегического партнерства. Оба государства заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

В рамках визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономическую проблематику двусторонней повестки дня. В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота. Мы договорили поощрять инвестиционную деятельность по созданию совместных эффективных производств, в том числе в наших свободных экономических зонах. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских белорусских инвесторов.