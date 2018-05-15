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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества

15 мая 2018 14:17
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Новости Беларуси. Переговоры президентов прошли во Дворце нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества-1

Началась встреча с торжественной церемонии. После чего Александр Лукашенко с Эмомали Рахмоном уединились для переговоров в узком составе. Уже в присутствии делегаций главы государств сделают важное заявление: отношения стран выходят на уровень стратегического партнерства. Оба государства заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества-4

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:
В рамках визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономическую проблематику двусторонней повестки дня. В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота. Мы договорили поощрять инвестиционную деятельность по созданию совместных эффективных производств, в том числе в наших свободных экономических зонах. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских белорусских инвесторов.

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества-7

Намерения расширять и укреплять связи отражены в международных документах. Это дорожная карта сотрудничества Беларуси и Таджикистана на ближайшие 2 года. 15 мая Александр Лукашенко возложил венок к памятнику основателя первого государства таджиков – Исмаила Самоли.

# Беларусь-Таджикистан # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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