Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»

Новости Беларуси. Беларусь готова к активной работе с Таджикистаном по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим коллегой Эмомали Рахмоном. Глава государства подчеркнул, что лидерам двух стран удалось детально обсудить торгово-экономические вопросы. Отношения с Таджикистаном динамично развиваются. И стороны намерены впредь поддерживать диалог на самом высоком уровне. В 2017 году товарооборот увеличился более чем в два раза и продолжает расти. Хорошие перспективы – в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно совместное производство качественных конкурентоспособных товаров сделает экономическое сотрудничество Беларуси и Таджикистана эффективным и взаимовыгодным. Наши страны объединяет стремление найти надежных деловых партнеров и выстроить долгосрочные отношения. На протяжении последних лет растет число таджикских граждан, обучающихся в Беларуси. Уже созданы четыре совместных факультета на базе ведущих белорусских вузов. Также мы договорились открыть центр белорусского образования, науки и культуры на базе Таджикского технического университета. Тракторы, автомобили и прочее железо – это хорошо. Это торговый оборот, это деньги. Но есть вещи поважнее. Это люди, кадры. Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет. И железа этого не будет.