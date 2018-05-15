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Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»

15 мая 2018 14:14
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Новости Беларуси. Беларусь готова к активной работе с Таджикистаном по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»-1

Такое заявление сделал Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим коллегой Эмомали Рахмоном. Глава государства подчеркнул, что лидерам двух стран удалось детально обсудить торгово-экономические вопросы. Отношения с Таджикистаном динамично развиваются. И стороны намерены впредь поддерживать диалог на самом высоком уровне. В 2017 году товарооборот увеличился более чем в два раза и продолжает расти. Хорошие перспективы – в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Именно совместное производство качественных конкурентоспособных товаров сделает экономическое сотрудничество Беларуси и Таджикистана эффективным и взаимовыгодным. Наши страны объединяет стремление найти надежных деловых партнеров и выстроить долгосрочные отношения.

На протяжении последних лет растет число таджикских граждан, обучающихся в Беларуси. Уже созданы четыре совместных факультета на базе ведущих белорусских вузов. Также мы договорились открыть центр белорусского образования, науки и культуры на базе Таджикского технического университета. Тракторы, автомобили и прочее железо – это хорошо. Это торговый оборот, это деньги. Но есть вещи поважнее. Это люди, кадры. Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет. И железа этого не будет.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет»-7

Эмомали Шарипович меня подталкивает к тому, чтобы и в Беларуси мы могли обучать ваших молодых людей. Сегодня мы заявили о том, что надо использовать и форму другую, которая апробирована в мире да и мы сотрудничаем со многими государствами: здесь на месте обучать специалистов. Если мы завтра открываем, к примеру, совместное производство тракторов, то там надо и обучать специалистов. Скоро они станут инженерами и будут учить других в Таджикистане. Я абсолютно поддерживаю Эмомали Шариповича в том, что люди, специалисты – это главное. Мы готовы способствовать тому, чтобы готовить их так, как президент сочтет нужным.

# Беларусь-Таджикистан # Фотофакт

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