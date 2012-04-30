В Беларуси планируют увеличить долю индивидуального жилищного строительства с 30% до 50%

Новости Беларуси. Долю индивидуального жилищного строительства в Беларуси планируют увеличить с 30% до 50%. Благоприятные условия для увеличения числа частных домовладений прописаны в проекте Концепции государственной жилищной политики на 2012-2015 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По документу государство берет на себя обязательства обеспечить районы жилой застройки соответствующей инфраструктурой. Проект документа также определяет финансовые механизмы и организационные меры для решения жилищного вопроса всех групп населения.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Это государственная поддержка для категорий населения, которые государство будет защищать финансовыми ресурсами, это переход на расширенную выдачу земельных участков под индивидуальное строительство, это создание механизмов накопления средств в виде жилищно-строительных сбережений, жилищных облигаций, ипотеки. В комплексе с тем, что будут предусмотрены механизмы предоставления на индивидуальное жилищное строительство строительных материалов в рассрочку. Это те элементы, которые будут способствовать всем группам населения для поиска своей ниши в строительстве жилья.