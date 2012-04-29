Замминистра информации: В 2015 году цифровое телевидение будет единственным доступным для белорусов эфирным телевидением

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заместитель министра информации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.

Я помню из своего детства: было два канала (показывает Минск, показывает Москва). В принципе, этого было достаточно. Плюс какие-то местные газеты. Сейчас – море. Допустим, у меня дома 46 каналов. Плюс возможности Интернета, печатных изданий. Где та самая точка, где та самая грань?

Дмитрий Шедко:

Во-первых, надо сказать, что каждый человек уровень необходимой информации для себя определяет самостоятельно. У меня дома, наверное, больше 40 каналов, потому что подключены аж три кабельных оператора, которые я по долгу службы считаю необходимым просматривать. Я очень активно пользуюсь Интернетом. Для меня, например, это нормальная практика жизни.

Общемировая система, как она складывается, показывает, что человек фактически нормально смотрит пять каналов, хотя выбор у него гораздо больше. Вопрос только в том, что пока современные технологии не позволяют нам экономически эффективно для операторов и удобно для пользователя выбрать себе индивидуальную программу. Не просто получить готовый пакет из 40 каналов, а конкретно те пять каналов, которые смотрятся.

На неделе сразу два примечательных события произошли: выставка «СМИ в Беларуси» и «Телевершина». Для нас, телевизионщиков, это повод поговорить и задуматься о качестве нашего продукта, о качестве той работы, которую мы выполняем.

Когда-то три национальных канала задумывались как способ вступить в конкурентную борьбу с российскими СМИ. Прошло уже порядка 10 лет. Нам удалось это сделать, по Вашему мнению?

Дмитрий Шедко:

Никаких сомнений нет. Все последние социологические опросы говорят, что все государственные белорусские каналы стабильно входят в топ популярных. То есть у нас конкурентов здесь фактически не осталось.

Каждый день буквально, каждый месяц у нас появляются новые каналы. В стране всего транслируется более 200 телевизионных каналов в разных кабельных сетях. И, соответственно, у человека всегда есть выбор. Если мы где-то снизим планку, где-то проспим, то, конечно, мы это информационное преимущество потеряем. Так что бороться за место под солнцем придется каждый день, каждую минуту. И зритель дешево не дается.

Сейчас, наверное, нужно бороться за место под виртуальным солнцем, потому что зритель все чаще становится пользователем.

Дмитрий Шедко:

Мы не зря сейчас проводили выставку средств массовой информации в новом формате, мы совместили на одной площадке и средства массовой информации, в том числе традиционные, печатные, электронные, и выставку высоких технологий. Потому что мы считаем, что без развития в этом направлении наши СМИ просто не смогут выжить.

Сейчас общемировая тенденция такая, что уже не существует конкретного СМИ в чисто печатной или чисто телевизионной форме. Любой телеканал обязательно имеет сайт, любая газета имеет сайт, на нем обязательно появляется не только фотоинформация, но и видео-, и аудио-.

А Вы, замминистра информации, откуда узнаете новости?

Дмитрий Шедко:

Честно скажу, что из Интернета.

Это потому что удобно или потому что они уже быстрее?

Дмитрий Шедко:

Вопрос даже не в оперативности. Они быстрее в просматривании.

Понятно, что когда меня интересует конкретное событие, мне хочется увидеть картинку с места события, то я включаю телевизор. Но когда мне нужно понять общую обстановку, общую ситуацию, какие новостные поводы, информационные поводы в мире есть, мне гораздо быстрее и удобнее просмотреть это в Интернет-режиме. Ежедневно я просматриваю около 40 сайтов. И для меня это нормально, это уже вошло в привычку, от нее очень тяжело отказаться.

Сейчас практически любой пользователь Интернета, а в данном случае любой гражданин, может стать журналистом. Во всяком случае, они себя таковыми позиционируют. Блоггеры, твиттеры. Можно ли их признать журналистами, могут ли они составить конкуренцию классической журналистике?

Дмитрий Шедко:

Признать журналистами некоторых блоггеров, некоторых авторов, которые пишут в Интернете, можно, потому что у них есть талант, есть призвание. Но я считаю, что профессиональной журналистике рано сдаваться, рано себя хоронить, так как именно потому что в мире существует огромная масса информации, она со всех сторон льется, профессиональный журналист становится тем маяком, на который будет ориентироваться наш читатель, наш зритель.

Если мы говорим о Западной Европе, США, где Интернет, конечно, более развит, и это стало уже абсолютной нормой, и иногда Интернет обгоняет в рейтингах телевидение, то там все равно главный информационный источник в Интернете – это сайты традиционных телекомпаний. То есть там, где работают профессиональные журналисты, которые умеют работать с новостями.

Вы как-то заявили, что человечество идет к тому, что со временем люди будут покупать информационный контент в Интернете. А мы готовы к этому?

Дмитрий Шедко:

Если мы говорим прямо о сегодняшнем дне, то нет. И, наверное, это не очень для нас актуально. Но, в целом, человечество к этому придет, у меня сомнений нет.

Какая складывается ситуация: вы заходите в Интернет, получаете информацию, абсолютно не имеете гарантий, что она достоверна. На этом, кстати, базируется массовая манипуляция сознанием, в том числе в рамках событий «Арабской весны» или «Оккупируй Уолл-Стрит». Поэтому человек постепенно привыкает, что пусть и за не очень большую зарплату, но он получает некую гарантию того, что информация хоть кем-то проверена, кто-то за нее несет ответственность. И этот принцип, безусловно, возобладает.

Еще одно веяние времени – цифровое телевидение. Я надеюсь, оно все-таки в более обозримом для нас будущем?

Дмитрий Шедко:

Конечно, цифровое телевидение уже для Беларуси – реальность, потому что любой гражданин, приобретя приставку или имея телевизор более современной модели, может настроиться на соответствующую вышку и принимать фактически на всей территории Беларуси. Даже на конференции прозвучал такой факт, что в некоторых местах можно принимать цифровое телевидение на простой телефонный провод, настолько стабильный сигнал. Это просто техническая особенность, хотя, конечно, рекомендовано пользоваться стандартными антеннами.

Цифровое телевидение – реальность. В 2015 году это будет единственное эфирное телевидение, которое будет доступно гражданам Беларуси. Мы просто должны к этому подготовиться, всем объяснить куда и как правильно вставить штекер, чтобы получать любимые телепрограммы.

Некоторые страны во время перехода на цифровое телевидение даже запустили некий социальный проект – помощь некоторым гражданам в приобретении этих приставок. У нас такое планируется?

Дмитрий Шедко:

Я думаю, что да. К каким-то мерам в отношении социально незащищенных слоев населения мы обязательно придем. А, в целом, я думаю, что в Беларуси есть уже устоявшаяся практика, когда Интернет, кабельное телевидение мы получаем не покупая саму приставку, а получая ее фактически бесплатно от оператора, который ее распространяет. Думаю, то же самое произойдет и с цифровым телевидением.