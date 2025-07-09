Азарёнок: Запад видит в нас, во всех нас, только инструмент – оружие для войны с Россией. Больше ничего!

Григорий Азаренок, СТВ:

Много нынче о постсоветском пространстве разговоров. И не только из-за конфликта России и Азербайджана. Это лишь следствие неких глубинных процессов. О них я и предлагаю нам всем вместе сегодня поговорить.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

И вновь вернемся к недавнему саммиту ЕАЭС, который в Минске прошел. Много об этом говорили, много споров велось, внимательно все следили. Недруги наши западные подробно писали. И больше злорадствовали. Ха-ха, мол, ничего у них не получается. Ни в БРИКС, ни в ЕАЭС. Мы вон какие единые все в нашем Евросоюзе. Только вот Орбана с Фицо приструним, построим рейх, призовем фюрера и снова «нах остен». На этот раз успешно.

И знаете что? Тут, к сожалению, не без причин они так говорят. Да, нас всех распустили в 91 году. Распустили из Москвы, и только там. Это хорошо знают руководители всех республик. И дальше начался один большой поход на Запад. Всех. И России в первую очередь. А Беларусь первая свернула с этого пути. Повернула лицо к солнцу, на Восток.

Давайте честно, мы все небольшие государства, даже гигантский Казахстан. Мы все на неких фронтирах. И мы все прошли некий путь. Есть путь Украины. Стоит ли много говорить о том, чем он закончился? Целые поколения будут расхлебывать эту трагедию. Да куда еще расхлебывать, она и не думает заканчиваться.

Есть путь Грузии, когда там, таким же макаром, цветная революция, русофоб во главе, истерика, Запад подталкивает на провокации, война, потери территории. И вот спустя десятилетия грузины возвращаются на путь подлинных национальных интересов. А они неизбежно ведут к сближению с большим соседом. Парадигма была такая. Россия ж сама идет на Запад. Ну и зачем нам она в таком случае? Мы и сами без нее придем. Ну и как? Пришли? Кого-нибудь приняли? Не денежки элиты в банках, а страны? Нет? А почему так?

Запад видит в нас, во всех нас, только инструмент. Оружие для войны с Россией. Все. Больше ничего. «Золотой миллиард» не собирается расширяться. Он собирается ужиматься. Он уже своих, поляков и даже немцев, готовит к войнушке. Неужели кто-то думает, что там им будет жалко армян, грузин или белорусов? Украинцы не дадут соврать.

В ответ возразят: так Россия – империя, она хочет влиять на весь регион. И на это давайте честно скажем. Да, хочет. А почему мощнейшая по ресурсам и военной силе держава должна этого не хотеть? Или, может, не выстраивают свои макрорегионы Китай, Иран, Турция? Про Штаты я вообще молчу. Просто с этим надо грамотно работать.

Разве Беларусь вассал? Разве мы в союзе с Россией потеряли суверенитет? Разве нами кто-то помыкает? Только умалишенные в Польше так могут рассуждать. Да, этот путь был и остается сложным. Да, ругались вдрызг. Да, некоторые подходы мы не приемлем. Но разве ответственный политик может поставить свой народ под удар или отдать на съедение западным хищникам?