БРИКС сегодня стал действительно глобальным межгосударственным объединением, которое приобретает все более значительный геополитический и экономический вес. На страны БРИКС приходится не только треть территории Земли и почти половина ее населения, но и около 40 % мировой экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Международного валютного фонда, совокупный ВВП государств клуба по паритету покупательной способности составляет 77 триллионов долларов, что значительно превосходит другие союзы, включая «Большую семерку», где этот показатель равен 57 триллионам. Под контролем стран БРИКС почти половина мировых запасов нефти, около 60 % мирового производства продовольствия, а также добыча всех стратегических металлов и ключевые водные ресурсы.

Серьезный контраст и с «Большой двадцаткой», последний саммит которой был крайне неудачным и не затронул ни одну глобальную тему, так как в западном лагере уже давно нет единства. И на этом фоне БРИКС демонстрирует общую принципиальную позицию, в том числе в отношении торговых войн. В итоговой декларации осуждаются не только сами ограничения, но и вторичные санкции США, то есть глобальная система контроля банковских расчетов. Это ключевой инструмент Штатов, который десятилетиями не позволял проводить торговые операции с теми государствами, которые попали под американское давление. Деньги «государств-изгоев» (этот термин официально принят в США) при расчетах в долларах «замораживались» в американских банках, и вернуть их было невозможно.

Однако из-за торговых войн долларовая зона в последние годы сократилась до 49 % (это значит, что в американской валюте проходит уже менее половины всех мировых расчетов), а экономически БРИКС превосходит ключевые западные государства. Понимая роль БРИКС в масштабах планеты, американские ограничения сегодня готовы беспрекословно выполнять лишь страны НАТО и ЕС. В здравомыслящих государствах предпочитают ориентироваться на представителей Глобального Юга как лидеров в самых разных сферах – технологии, логистика, финансовые расчеты, дешевые энергоносители. Все это аккумулирует площадка БРИКС. Более того, судя по итоговой декларации, в блоке есть полное понимание того, что является первопричиной американских санкций. Это военные конфликты по всему миру, в том числе события в Украине, где Штаты пытаются добиться своих целей военным путем, разрушая логистику между странами Глобального Юга и западными рынками и навязывая гонку вооружений.

Поэтому лидеры БРИКС в декларации также выразили поддержку мирному урегулированию в Украине, фактически отказавшись от позиции ЕС в виде «бесконечного конфликта», а также осудили террористические атаки на объекты в российском приграничье. Разумеется, все это не могло не вызвать ярость в Белом доме. Как и в годы холодной войны, американцы увидели в БРИКС противника, и поэтому против всех государств, которые выразили желание вступить в объединение (а сегодня их более 30), будут введены торговые ограничения.