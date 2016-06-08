Пленарное заседание Форума регионов: как улучшить качество жизни граждан в Союзном государстве?

Новости Беларуси. От экономики, сельского хозяйства, науки и культуры до большой политики. В Минске проходит третий Форум регионов Беларуси и России.

Накануне состоялся обстоятельный диалог делегаций двух стран сразу на нескольких площадках. Вопросы взаимодействия обсудили в девяти тематических секциях. А в эти минуты участники форума продолжают разговор о союзном сотрудничестве на главном мероприятии двухдневной программы — пленарном заседании во Дворце Республики.

8 июня на масштабном событии ждут глав государств — Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как ожидается, белорусский лидер выступит перед участниками с речью.

Во Дворце Республики сейчас работает съемочная группа СТВ. И на прямую связь со студией выходит корреспондент Юлия Бешанова.

Дворец Республики сегодня без преувеличения одна из главных диалоговых площадок третьего Форума регионов России и Беларуси. В эти минуты здесь, в малом зале, проходит главное событие двухдневного союзного диалога —пленарное заседание. Многочисленные делегации, среди которых легко было узнать крупных бизнесменов и высокопоставленных политиков двух стран, на Октябрьскую площадь начали прибывать с самого утра.

К слову, в этом году в Минск приехало более 300 представителей Российской Федерации. О том, что главное союзное событие с каждым годом все больше наполняется конкретным содержанием, говорит и статистика: если первый форум привлек внимание 19 российских регионов, то сегодня в Минск съехались представители уже 43 регионов.

Разговоры о бизнесе и политике продолжались не только во время официальных переговоров. В кулуарах сегодня много обсуждали итоги прошлого дня. Например, гости из Хакасии приехали не для того, чтобы заключить новые контракты. В прямом диалоге с постоянными партнерами хотят решить рабочие вопросы. До начала заседания участники успели поделиться с нами своими впечатлениями.

Игорь Гердт, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (Российская Федерация):

Белорусскую технику мы используем уже довольно давно. Машинотракторный парк, в том числе сельского хозяйства Республики Хакасия, составляет 70%. На сегодняшний момент идет проблема с доставкой запасных частей. Обговорили эти вопросы, рассмотрели открытие дилерских центров или в самой Республике Хакасия, или поблизости: Красноярский край, Красноярск, Новосибирск.

Сегодняшний день обещает стать очень насыщенным. Ещё до официального начала работы второго дня Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко встретились с губернаторами, чтобы в непринужденной обстановке обсудить детали регионального сотрудничества. На встрече «без галстуков», так её окрестила Валентина Матвиенко, присутствовал и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Напомню, акцент нынешнего союзного диалога сделан на конкретные шаги, которые будут направлены на улучшение качества жизни граждан Союзного государства. Тема крайне широка. Поэтому работа «кипит» не только на девяти специализированных секциях, но и непосредственно на предприятиях. Естественно, присутствует и коммерческая составляющая. Ожидается подписание не менее четырех десятков соглашений на сумму не меньше 300 млн. долларов.

Первый день Форума участники уже называют «знаковым». И добавляют: он обязательно войдёт в историю белорусско-российских отношений как один из самых «урожайных» на серьезные договоренности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Форум регионов – это удобная площадка для рассмотрения идей и проектов, принятия необходимых решений. Планируется, что в Минске на третьем Форуме в течение месяца подготовительного периода будут заключены 39 соглашений и 165 хозяйственных контрактов.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Это третий Форум, и он оказался самым представительным по составу участников. Это говорит о том, что площадка востребована. К ней огромный интерес. И такой представительный состав убедительно доказывает и особую роль взаимодействия регионов России и Беларуси в развитии Союзного государства.

Ожидается, что буквально в ближайшее время к работе Форума присоединятся главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин. В этот же день запланирована двусторонняя встреча. Президенты обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, реализацию решений, которые были приняты на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Ну, а по итогам работы Форума ожидается подписание многочисленных соглашений о сотрудничестве и деловых контрактов.

Естественно, на повестке дня и вопрос о тематике очередного, четвертого Форума регионов, времени и месте его проведения. По предварительной информации, новую масштабную встречу представителей Беларуси и России предполагается посвятить молодежной политике. А провести его намечается в Санкт-Петербурге.

Минск еще целый день будет оставаться площадкой для деловых переговоров и выгодных сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.