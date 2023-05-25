Прямой эфир

«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства

25 мая 2023 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шойгу: организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Беларуси.  

«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства-1

Встреча руководителей военных ведомств состоялась в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ. Участники обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионе, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования. Во время заседания рассмотрен ряд документов. В центре внимания – совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также военно-техническое сотрудничество.  

«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
Приоритетом председательства Республики Беларусь определены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности Организации и укрепление мер взаимного доверия. Убежден, что сегодняшние заседание и принятые решения послужат укреплению нашей Организации в системе международных организаций.  

«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства-7

Перед началом заседания Совета министров обороны ОДКБ участники почтили память героев Великой Отечественной войны. Главы военных ведомств возложили цветы к вечному огню у монумента Победы в Минске.  

# Союзное государство # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Никакого диалога, только перевоспитание. Что будет с предателями Родины?
24 мая 2023 19:51

Никакого диалога, только перевоспитание. Что будет с предателями Родины?

«Люди испытали какой-то холодный душ». Воскресенский рассказал о настроениях на форуме в Москве
24 мая 2023 19:40

«Люди испытали какой-то холодный душ». Воскресенский рассказал о настроениях на форуме в Москве

«Не каждого назовут Батька». Шпаковский рассказал, в чём сила Лукашенко
24 мая 2023 19:12

«Не каждого назовут Батька». Шпаковский рассказал, в чём сила Лукашенко