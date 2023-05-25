«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства

Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шойгу: организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

Встреча руководителей военных ведомств состоялась в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ. Участники обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионе, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования. Во время заседания рассмотрен ряд документов. В центре внимания – совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также военно-техническое сотрудничество.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Приоритетом председательства Республики Беларусь определены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности Организации и укрепление мер взаимного доверия. Убежден, что сегодняшние заседание и принятые решения послужат укреплению нашей Организации в системе международных организаций.