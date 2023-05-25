Шойгу: организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Беларуси
Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории нашей страны. Сегодня против Минска и Москвы запад фактически ведет необъявленную войну. В сложившихся условиях союзнические отношения в военно-технической сфере требуют постоянного развития. В дальнейшем Беларусь и Россия могут принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.
«Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства.
Сергей Шойгу, министр обороны России:
В соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Осуществляемое нашими странами соответствует всем действующим международным правовым обязательствам. Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие, контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной. В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагированию на военно-политическую обстановку.