Шойгу: организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Беларуси

Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории нашей страны. Сегодня против Минска и Москвы запад фактически ведет необъявленную войну. В сложившихся условиях союзнические отношения в военно-технической сфере требуют постоянного развития. В дальнейшем Беларусь и Россия могут принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку. «Укрепление мер взаимного доверия». Хренин рассказал о приоритетах Беларуси в защите Союзного государства.