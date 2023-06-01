«Украина стала плацдармом для войны против России». Глава ФСБ России о вмешательстве Запада в конфликт
Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около получаса Президент Беларуси публично общался с главами спецслужб, но самое интересное, конечно, не для широкой общественности и не для лишних ушей. Хотя есть вещи, которые уже давно не тайна не только для спецслужб, но для думающей части населения стран СНГ, да и всего мира. Их сегодня озвучил глава ФСБ России.
Александр Бортников, директор ФСБ России:
Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран Содружества и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей. На западном направлении ускоренными темпами наращивается военное присутствие НАТО. В Польшу, Прибалтийские страны и Румынию перебрасываются крупные воинские контингенты, тяжелая техника и боевая авиация. Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы против Беларуси. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдову, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии. Вблизи границы Союзного государства регулярно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб. Альянс координирует диверсионно-террористическую деятельность вооруженных формирований и спецслужб киевского режима. Пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении военных и гражданских объектов, а также критической инфраструктуры России и Беларуси.
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