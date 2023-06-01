«Украина стала плацдармом для войны против России». Глава ФСБ России о вмешательстве Запада в конфликт

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около получаса Президент Беларуси публично общался с главами спецслужб, но самое интересное, конечно, не для широкой общественности и не для лишних ушей. Хотя есть вещи, которые уже давно не тайна не только для спецслужб, но для думающей части населения стран СНГ, да и всего мира. Их сегодня озвучил глава ФСБ России.