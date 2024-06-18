Украина готова к переговорам с Россией? Лазуткин разобрал возможный проект мирного соглашения

Накануне так называемого «саммита мира» в Швейцарии западные СМИ опубликовали текст соглашения между Россией и Украиной, которое вырабатывала переговорная группа в Беларуси и Стамбуле. Подлинность документа была подтверждена, однако Москва назвала проект договора «неактуальным без учета новых территорий России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как связаны положения Стамбульского соглашения и новая попытка мирных переговоров, расскажет Андрей Лазуткин. «Договор проясняет для незападного мира первоначальные цели СВО». Разбираемся в редакциях мирного соглашения

Андрей Лазуткин, политолог:

Проект мирного договора имел три редакции. Последняя называлась «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Из названия понятно, что речь не шла о военной капитуляции: требовалось не вступать в НАТО, не размещать иностранные базы и обеспечивать права русского населения. В договоре 5 приложений, где в первом указана численность армии и отдельных типов вооружений. В остальных – перечни проблемных законов по языку и по героизации нацизма, которые требовали отменить положение по иностранным лабораториям и последнее – об отводе войск и обмене пленными. По цифрам стороны не сошлись: Украина хотела больше, Россия требовала меньше, разброс численности ВСУ и внутренних войск – от 100 тысяч до 250. По территориям в договоре тоже ничего нет: статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР оставался спорным, но планировалось обсуждать это дальше. Так из договора поэтапно убирали острые вопросы, и в итоге согласовали нейтральный статус Украины, возможное вступление в Евросоюз и дальность украинских вооружений. Гарантами договора были Россия, Великобритания, Франция, США и КНР. Также планировали ввести в их состав Беларусь и Турцию.

Андрей Лазуткин:

Сам проект уже показывали год назад на встрече со странами Африки. Для чего это было, если он не подписан? Договор проясняет для незападного мира первоначальные цели СВО – речь не шла о захвате территорий, а необходимо было убрать иностранные базы и контингенты из Украины. Понятно, итоги такой операции сложно спрогнозировать, но когда ее начинали, была некая вилка вариантов. Ресурсов у украинского государства хватало примерно на два месяца активной обороны, и мирный договор был бы другим, если бы армия не оказала организованного сопротивления. Видимо, какая-то работа в этом направлении велась, и Россия явно не готовилась ломать укрепрайоны на Донбассе, которые строили 8 лет, и ликвидировать 100-тысячную донецкую группировку, как это происходит сейчас. Укрепрайоны тогда обошли, чтобы взять Мариуполь и обеспечить сухопутный коридор в Крым. Но уже к середине марта (а это дата первого проект договора), то есть через три недели СВО, стало понятно, что организованное сопротивление продолжается, и что Запад вот-вот начнет давать ресурсы. Поэтому Россия пошла на проект мирного договора и на завершение операции, а Украина пошла на переговоры, потому что им надо было продержаться еще месяц на своих ресурсах и тянуть время, чтобы завершить мобилизацию. Дыры тогда затыкали теробороной, и это период самых больших потерь первого этапа. Подробности в видео Как изменился проект мирного договора за 3 года и почему были скорректированы территориальные цели СВО?

Андрей Лазуткин:

Что изменилось за 3 года? Нынешнее предложение о мире Владимира Путина было о Херсоне и Запорожье. Изначально об этих территориях вопрос не стоял. Вот важный фрагмент, почему были скорректированы территориальные цели СВО. Здесь упомянут посредник, это был представитель Израиля, бывший премьер-министр Беннет. А речь идет о том, что Россия изначально не претендовала на включение сухопутного коридора в Крым через Мариуполь в состав России, он оставался бы в украинской юрисдикции. Через него обеспечили бы проезд, как в Калининград, и снабжение водой. По сути, задача-минимум операции свелась к улучшению положения Крыма и получения нейтрального статуса Украины. И это было бы достигнуто малым количеством жертв. Но что делает Запад? К марту они уже примерно понимали цели России, видели эту задачу-минимум и тут же начали повышать за нее цену. Услуги израильского посредника, о котором говорил Путин, были Киевом отвергнуты, во время визита в Украину его просто «послали», как выразился Медведев.

Андрей Лазуткин:

Увидев намерение России договариваться, Запад решил, что это слабость. И весь дальнейший период (а война идет уже третий год), они не дают России выйти из конфликта и получить этот минимум. Более того, контрнаступ, на который собирали деньги всем миром, имел целью не дойти до Белгорода и Кремля, как рассказывала украинская пропаганда, а разорвать сухопутный коридор в Крым, который был получен в начале СВО. То есть обнулить результаты операции для России. Американцы тогда вполне трезво рассчитали силы, но Зеленский, вопреки американским пожеланиям, бросил до трети ресурсов на Бахмут, чтобы отбить его обратно. И по ряду факторов разорвать сухопутный коридор не удалось, не хватило сил. Второй момент, которого Украина добилась неудачными переговорами, – это признание власти Зеленского. СВО начинали с призыва свергать власть наркоманов и нацистов, то есть должен был появиться другой субъект власти – военные, фракция в Раде, Медведчук, региональные элиты – это неизвестно. Но через переговоры Запад ввел группу Зеленского обратно в качестве субъекта. А потом они разыграли сценку: «А теперь ранее признанный вами субъект не хочет переговоров». Отсюда странное решение Зеленского запретить переговоры самому себе.

«Кулеба впервые говорит о готовности договариваться с Россией» Андрей Лазуткин:

И это сейчас они рассказывают, что была одна линия – обмануть Путина. Реально были разные варианты, потому что на Западе не совпадали точки зрения, как минимум британская и американская. И чтобы гарантированно сорвать переговоры, тогда же, в марте, пошла команда убивать и пытать российских пленных. Что создавало обозление в России. В итоге и обычные люди, и военные требовали от власти более жестких действий и продолжения СВО. Из этой же песни, вероятно, странный выбор посредника в виде олигарха, связанного с британцами, который дарил «азовцам» iPhone. Возможно, это фигура, которую потребовали британцы, чтобы его появлением провоцировать общественное мнение в России. В итоге переговоры свернули. Но что мы видим через день после «мирного саммита» Зеленского? Как ни странно, глава МИДа Кулеба впервые говорит о готовности договариваться с Россией и что следующий саммит «закончит войну».

По сути, проект уже есть, не зря его слили в СМИ, но теперь поменялись территориальные условия. Раз Россия заявила, что не будет отдавать Херсонскую область (под контролем 75%) и Запорожскую (там примерно 60%), то дальше Украина потребует эти территории вернуть, и, скорее всего, переговоры зайдут в тупик. Что будет выглядеть, будто Россия их сорвала – видимо, это и есть задача второго саммита. Пока Зеленский проиграл борьбу за симпатии незападного мира, и дальше России будут выставлять условия, чтобы более убедительно представить русских агрессорами.