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Александр Семченко: швейцарский саммит дискредитирует свою основную миротворческую миссию

17 июня 2024 18:51
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Декларация по Украине, принятая по итогам саммита в Швейцарии, выглядит как ультиматум, по которому Россия должна подписать акт о безоговорочной капитуляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением в эфире нашего телеканала поделился украинский публицист Александр Семченко.

Александр Семченко: швейцарский саммит дискредитирует свою основную миротворческую миссию-1

Остается непонятным, почему Москва обязана это выполнять – отметил эксперт. Также он поделился мнением, что мероприятие, несмотря на его заявленную цель, перестало нести миротворческий посыл и дискредитирует основную миссию, заявленную организаторами. После публикации итогового коммюнике появилось еще больше вопросов. Как оказалось, в последний момент организаторы добавили несколько пунктов, которые максимально расширяют полномочия Киева.

Александр Семченко: швейцарский саммит дискредитирует свою основную миротворческую миссию-4

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, участник движения «Другая Украина»:
Ядерная безопасность, оказывается, заключается не в прекращении обстрелов со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Потому что Россия не бьет по атомным станциям Украины, хотя прекрасно знает где они находятся. И даже на территории Чернобыльской станции были подразделения российской армии. Потом они отошли. Но оказывается, что надо передать Украине эту станцию.

Александр Семченко: швейцарский саммит дискредитирует свою основную миротворческую миссию-7

Напомним, на выходных в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по украинскому вопросу. Организаторы уверяли, что мероприятие станет всемирными переговорами и объединит большую часть государств. В результате, на саммит приехали лишь около сотни делегаций, многие из которых были представлены чиновниками низших непрофильных ведомств. Завершилось мероприятие полным провалом: 15 государств, включая членов БРИКС, а также ООН и Папский престол, отказались подписывать итоговое коммюнике.

# Международная политика

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