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Елфимов: на последних выборах в Европарламент западный обыватель дал по носу партиям войны

17 июня 2024 18:51
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: на последних выборах в Европарламент западный обыватель дал по носу партиям войны-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Всем известно, книга – кладезь знаний. Остается только выяснить, каких. Полезны они или бесполезны? А, может, и вредны или даже опасны! Вот тут-то и вступает в свои права другое древнее изречение: «Бумага все стерпит». А человек? Человек, похоже, тоже все стерпит, особенно западный. И читает он только то, что ему печатают, не задавая глупых вопросов: «А зачем?»

Пентагон объявил тендер на покупку книг британских авторов о военной стратегии России для обучения в интересах ВВС США действующих летчиков. Согласно тендеру, библиотеки планируется пополнить тремя трудами Офера Фридмана и Эндрю Моргана о «соперничестве сверхдержав» и украинском конфликте. Кроме того, для обучения будущих военных летчиков США планируется закупить книги о Китае, искусственном интеллекте и космосе.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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