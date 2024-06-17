Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Всем известно, книга – кладезь знаний. Остается только выяснить, каких. Полезны они или бесполезны? А, может, и вредны или даже опасны! Вот тут-то и вступает в свои права другое древнее изречение: «Бумага все стерпит». А человек? Человек, похоже, тоже все стерпит, особенно западный. И читает он только то, что ему печатают, не задавая глупых вопросов: «А зачем?»



Пентагон объявил тендер на покупку книг британских авторов о военной стратегии России для обучения в интересах ВВС США действующих летчиков. Согласно тендеру, библиотеки планируется пополнить тремя трудами Офера Фридмана и Эндрю Моргана о «соперничестве сверхдержав» и украинском конфликте. Кроме того, для обучения будущих военных летчиков США планируется закупить книги о Китае, искусственном интеллекте и космосе.