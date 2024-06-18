Польский эксперт прокомментировал новые правила применения оружия военными страны

Вопросы безопасности небеспочвенно занимают центральное место в информационной повестке. Власти ряда соседних государств продолжают накалять и без того напряженную ситуацию на границе. Так, в Варшаве разработали новые правила применения оружия военнослужащими, которые дают солдатам еще больше свободы. Польский эксперт Мачей Вишневский назвал такое решение чиновников поспешным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный проект был принят без должной подготовки и проработки вопроса, отмечает он. Нововведение задумывалось как способ демонстрации силы, когда речь идет о защите государственных рубежей, однако на деле принятое властями решение грозит еще большими проблемами на границе. В частности, силовиков хотят освободить от уголовной ответственности «за преступление, совершенное в особых условиях». По сути, Варшава собирается официально разрешить военным стрелять по беженцам, абсолютно безнаказанно калечить и убивать беззащитных людей.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Этот проект не подготовленный, что сразу видно, потому что эти определенные решения, что солдат не совершает преступление, если он применит оружие, и там перечислены определенные ситуации. Дело просто в том, что эти ситуации показаны так, что под них можно подложить любые конкретные факты. Такое решение, которое приняло польское правительство, оно чревато тем, что на польско-белорусской границе будет литься кровь. Причем людей, в принципе, не вооруженных или вооруженных оружием, которое абсолютно не угрожает вооруженному солдату регулярной армии.