Директором Купаловского театра стал Павел Латушко

До недавнего времени посол Беларуси во Франции реализовал массу проектов, благодаря которым белорусское искусство громче зазвучало за рубежом. Потому можно сказать: театралы восприняли новость с воодушевлением. В том, что Павел Латушко и деятели культуры будут говорить на одном языке, сомнений нет. Ведь в свое время он занимал должность министра культуры.