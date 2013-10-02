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Анатолию Калинину и Павлу Латушко объявлен выговор за нарушения при реконструкции Купаловского театра

02 октября 2013 12:55
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Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил выговор Анатолию Калинину и Павлу Латушко за нарушения при реконструкции Купаловского театра. Отмечается, что заместитель премьер-министра и бывший министр культуры в свое время не приняли должных мер, чтобы выполнить поручения главы государства о реконструкции и реставрации этого здания. Из-за этого объект позже ввели в эксплуатацию. Также это повлекло нарушения в использовании бюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля летом проверил деятельность Объединенной дирекции строящихся объектов (именно она была заказчиком реконструкции Купаловского театра). Во время проверки выяснили, что стоимость строительно-монтажных работ была завышена. Причиненный государству вред превысил 6 миллиардов рублей.

Кроме того, по требованию Комитета госконтроля, заменили некачественное оборудование. Это обошлось более чем в два миллиарда рублей.

# Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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