Александр Лукашенко в интервью казахскому телеканалу «24KZ»: Экономическая интеграция на постсоветском пространстве выгодна для всех государств

Новости Беларуси. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве выгодна для всех государств. Это отметил президент Беларуси в интервью казахстанскому телеканалу «24KZ». Он входит в состав агентства «Хабар». Это ведущий медиахолдинг страны, который объединяет 5 телеканалов и 5 веб-ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ответил на вопросы журналистки накануне. 2 октября беседа была показана в казахстанском эфире и вызвала немалый интерес. Был затронут широкий спектр вопросов: от геополитики до двусторонних отношений государств.

Телеканал 24KZ был создан по поручению президента Казахстана около года назад. Теперь это один из главных источников информации в государстве. 48 выпусков новостей в сутки, львиная доля которых сегодня начиналась с эксклюзивных кадров интервью главы белорусского государства. Несложно было догадаться, что в преддверии визита Александра Лукашенко в Казахстан первым будет задан вопрос двусторонних отношений. Но началось все немного не по протоколу. У журналистки телеканала 24-KZ дата записи совпала с днем рождения. Наверное, одним из первых подарков стал букет от президента Беларуси.

Дальше — о предстоящем визите. Понятно, что о каком-то прорыве в двусторонних отношениях говорить уже не приходится. Экономики двух стран взаимодополняемы. Более того, Беларусь активно принимает участие в проектах по индустриализации Казахстана. За последние десять лет в наше сельское хозяйство инвестировано около 50 миллиардов долларов. Планку, взятую еще в союзные времена — превзошли. Так что поучиться есть чему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сегодня работаем примерно по 20 крупным проектам. Может, сейчас даже и больше. Это многомиллионные, сотни миллионов средств, которые Казахстан тратит. Мы осваиваем эти средства. Мы создаем там совместные предприятия в Казахстане, притом по всем направлениям. Мы реализуем в Казахстане те товары, которые вы не производите. У нас абсолютно совместимые экономики. То есть вы производите то, что нужно нам, мы то, что нужно вам. Мы почти нигде не конкурируем, это большое преимущество наше. Поэтому мы определились, наше правительство, наши специалисты, наши министры определили конкретное сотрудничество. Уже несколько лет, скоро уже 5 лет, мы идем этим путем.

Отдельный вопрос — о работе в рамках таможенной тройки. Что дает интеграция и насколько готовы сами страны продвигаться дальше по цепочке ЕЭП — ЕврАзЭС?

Александр Лукашенко:

Огромный рынок, примерно 170 млн рынок. Это уже что-то значит. За счет внутреннего рынка можно избежать некоторых катаклизмов, которые происходят в мировой экономике. Посмотрите, Китай: огромный внутренний рынок, и он успешно борется, и никогда, в общем-то, эти кризисы его не затрагивали, по большому счету.

Давайте делать то, что сегодня нужно. То, что требуют от нас народы. То, что вообще выгодно народу и государству. При этом политическая независимость, суверенитет, стабильность государства – это главное. Мы должны быть суверенными и независимыми государствами. Вот в чем вопрос. А то, что это выгодно, это безусловно выгодно, выгодно всем.

Не остались без внимания и вопросы международной политики. Которые могут сказаться на экономиках стран таможенного союза. Напряженная ситуация в арабском мире волнует всех. У Беларуси, в частности, товарооборот с эти регионом — около миллиарда долларов. Примерно такой же как и с Казахстаном.

Александр Лукашенко:

Мы опасаемся, мы откровенно об этом говорим. Тем более ваша страна — мусульманская, которая теснее связана с ними. Мы опасаемся перелива этого терроризма на Таможенный союз через наш Казахстан. Это большая опасность, большая угроза южным рубежам нашего будущего Евразийского экономического союза. Поэтому мы в поле зрения держим эти проблемы. Поэтому мы откровенно говорим о том, что нас не устраивает в этом конфликте.

Весь мир сейчас обсуждает сирийскую проблему и по большому счету разделился на две части. Позиция Беларуси в этом вопросе известна: однозначно против вмешательства под какими-либо предлогами во внутренние дела государства. С таким же посылом, к слову, выступает и Россия.

Александр Лукашенко:

Я неплохо знаю Сирию. Очень хорошие люди, ориентированные на свое руководство, патриотичные люди. И вдруг — война. Естественно я крайне негативно отношусь не только как президент, но и как человек в силу того, что я только что сказал. Добром это не закончится. Не дай бог американцы влезут туда, как они влезли в Ливию, и в целом блок НАТО, и начнут бомбить - катастрофа. Эта катастрофа. Вот тогда вспыхнет вся арабская дуга, как ее когда-то называл бывший президент США. Тогда мало не покажется всем, потому что вовлечен в этот конфликт через Ирак будет и Иран, и другие государства. Поэтому будет очень жарко. И с юга они нас - не только Афганистан, но и этот конфликт, могут подогреть очень сильно. И в том числе Россию. Поэтому мы очень активны в этом вопросе: мы высказываем откровенно свою позицию, мы абсолютно - я недавно об этом сказал на заседании ОДКБ - здесь себя позиционируем в русле российской политики, мы вместе ее осуществляем. И мы категорически против того, чтобы пусть даже супердержава, как вы сказали, под какими бы то ни было лозунгами - демократическими или еще какими-то, вмешивалась во внутренние дела того или иного государства.

Укрепить еще один стратегический центр силы на мировой арене — одна из важнейших задач в том числе Беларуси, России и Казахстана. С момента распада Советского союза прошло больше 20 лет, но за это время странам удалось выстроить равноправные отношения на основе национальных интересов.

Александр Лукашенко:

Наши национальные интересы не разбавлены в огромном котле, как когда-то это было в Советском союзе. Это, кстати, может один из недостатков СССР. Надо было давно прийти к тому, чтобы дать большую свободу республикам, чтобы они могли сотрудничать, торговать и так далее, сохранив тот советский рубль, на основании которого шла бы эта торговля. Надо было обеспечить безопасность, оборону этим республикам, а они пусть сотрудничают. Этого не было. Все было как в едином котле.

Сегодня я уже сказал, что, к сожалению, мы многое потеряли, но и в этом плане приобрели немало. Мы сотрудничаем как государство с государством. И такие отношения мы за 20 лет смогли выстроить. Мы и дальше будем действовать в этом направлении. Мы готовы идти на компромиссы, если на эти компромиссы готовы идти наши партнеры. В данном случаен — Казахстан. По крайней мере никаких проблем в наших отношениях не было.

Высокий уровень сотрудничества с Казахстаном подчеркивает хотя бы тот факт, что ежегодно организуются визиты на уровне глав государств. В мае прошлого года официальный Минск принимал Нурсултана Назарбаева. Основное внимание во время переговоров тогда уделили экономике. Станет ли Казахстан серьезной площадкой экономического присутствия Беларуси в Центральной Азии — вполне возможно станет известно уже на этой неделе.