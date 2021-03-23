Учесть в Конституции социальные лифты для молодёжи, чтобы она была заинтересована в жизни в своей стране? Мнение Алексея Сокола

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «Постскриптум» первый секретарь ЦК компартии Беларуси Алексей Сокол. Очень важно не переделать Конституцию и глобально к этому подходить Юлия Бешанова, ведущая:

Как та самая гласность должна обеспечиваться?

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:

Сегодня форм много существует. Встреча в трудовых коллективах – запросить мнение людей, отработать это мнение и потом обсуждать предложения, которые хотят, чтобы комиссия рассмотрела. Дальше – информационные технологии. Это и Telegram-каналы, и сайты. Есть сайт Всебелорусского народного собрания, куда до начала собрания и после него приходят предложения людей по внесению изменений в действующую Конституцию. Юлия Бешанова:

Задача комиссии в том числе и аккумулировать все эти мнения, анализировать их? Алексей Сокол:

Безусловно. Глава государства поставил задачу, и комиссии предстоит огромнейшая работа за этот период, чтобы именно проработать те предложения, которые поступили от населения, выделить из них ключевые аспекты, обсудить это, и уже тогда заниматься проработкой их в Конституции. Но очень важно не переделать Конституцию и глобально к этому подходить. Потому что наша Конституция, которая принята и действует сегодня, за 27 лет показала свою серьезнейшую работоспособность по сравнению с другими странами, даже если брать на постсоветском пространстве.

Мы должны учесть в Конституции социальные лифты для молодежи, чтобы они были заинтересованы в жизни в своей стране Алексей Сокол:

Чтобы Всебелорусскому народному собранию статус придать… Свое мнение высказываю, своих однопартийцев. Нам нужно, чтобы общество было сплочено. Не просто так у нас год назван Годом народного единства. На ВНС представлены различные интересы. Есть та группа лиц, которая поддерживает главу государства и ту политику, которую он проводит. Есть люди, которые не поддерживают, но они конструктивные, и это тоже имеет право на жизнь и обсуждение в обществе. Тем самым мы достигнем консолидации. Нужно или не нужно прорабатывать [Конституцию – прим. ред.]? Нужны дополнения, время диктует, оно не стоит на месте. Я очень рад, что и молодежь вошла, потому что сейчас молодежь уже не такая, как были мы. У них уже немножко другое мышление, другие подходы. Мы не должны отводить на задний план то, что сейчас произошла информатизация пространства. Молодежь живет уже в другом мире. Мы должны учесть в Конституции социальные лифты для молодежи, чтобы им четко было понятно, и они были заинтересованы в жизни в своей стране. Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы

Люди хотят высказаться, хотят поучаствовать в жизни страны. Это уже говорит о каком-то патриотизме Юлия Бешанова:

Как технически будет работать комиссия? Ведь это все-таки 36 человек, работающих в абсолютно разных сферах, представляющих абсолютно разные регионы. Как технически будет обрабатываться этот материал – это будут какие-то совещания? Как это будет работать? Алексей Сокол:

Будет работать это каким образом? Во-первых, вы сказали, по регионам. Задача каждого члена комиссии в регионе – в Минске, к примеру, или в Несвиже, в Витебске – организовывать встречи с людьми, брать у них предложения. Юлия Бешанова:

Люди активно реагируют? Студенты? Вот вы в Несвиже встречались, активно идут на этот разговор? Алексей Сокол:

Очень активно. Людям это интересно: люди хотят высказаться, хотят поучаствовать в жизни страны. Это уже говорит о каком-то патриотизме, это тоже хорошо, что белорусы наши такие активные. И потом для обобщения этих материалов (я так думаю, на базе Конституционного суда) будет проходить уже конкретное заседание.

Мы говорим о том, что надо аккуратно посмотреть по перераспределению полномочий между главой государства, правительством, парламентом Юлия Бешанова:

Конституция обновленная. Все-таки это будет не новая Конституция – я правильно понимаю? – а обновленная на фундаменте старой Конституции. Вам как членам Конституционной комиссии какие бы, может быть, изменения или положения хотелось бы внести в эту новую Конституцию? Алексей Сокол:

Принципы, которые заложены в нашем Основном законе, Конституции, полностью фактически соответствуют программным документам и уставу Коммунистической партии Беларуси. Если брать в целом пакет, то это нормально. Многие подводят нас к изменению избирательного законодательства, предлагают от мажоритарной перейти или к пропорциональной, или к смешанной системе. Мы как партия к этому очень осторожно, к избирательной системе надо подойти вообще очень осторожно. Надо, наверное, не с Конституции начинать. Хотя, может быть, надо предусмотреть на дальнюю или близкую перспективу эти моменты, но нужно – наше мнение – пересмотреть закон о политических партиях. Потому что очень много существует вопросов. Мы считаем, что должны быть статьи, которые отражают социальные лифты для нашей молодежи, потому что Конституция будет тоже носить долгосрочный характер – может, не 27 лет, а 30 лет она будет функционировать в таком варианте.