Николай Радоман: наше общество по своему сознанию, мне кажется, не готово стать парламентской республикой

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «Постскриптум» председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман. Главное, что Президент потребовал от членов комиссии гласности при работе с населением и обратной связи Юлия Бешанова, ведущая:

Все наши уважаемые гости – члены Конституционной комиссии, которая была создана на прошлой неделе указом Президента, но решение о ее создании было принято еще на Всебелорусском народном собрании. Давайте начнем с первого рабочего дня, первого заседания комиссии. Как оно проходило, какие задачи ставил Президент перед членами комиссии?

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Первое заседание комиссии состоялось 15-го числа – в день нашей Конституции – поэтому это было очень приятно и отрадно. Мне как работнику аграрного сектора тоже посчастливилось быть членом этой комиссии. И самое главное, что наложило определенные на нас обязанности, участие именно в обсуждении тех законов, которые должны быть внесены в нашу Конституцию. Самое главное, что Президент потребовал от членов комиссии гласности при работе с нашим населением и обратной связи, чтобы население и мы (мы как промежуточное звено) участвовали в дальнейшем при разработке нашей, можно сказать так, новой Конституции. Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы

На совещании в Несвиже был задан вопрос: кто из молодых людей будет участвовать в Конституционной комиссии? Я дал телефон Макаревича Юлия Бешанова:

К Конституции мы еще вернемся. Давайте поговорим о составе комиссии – это 36 человек. В первоначальном списке было 34 фамилии, потом два человека еще добавили, чтобы расширить комиссию с помощью, наверное, молодости, да? Николай Радоман:

Это, видимо, очень стало актуальным, чтобы в комиссии участвовала наша молодежь. Даже 16-го числа, не откладывая в долгий ящик, я провел с идеологическим активом Несвижского района совещание, рассказал про нашу Конституцию, как она создавалась, про работу первого заседания нашей комиссии. В конце был задан вопрос: кто из молодых людей будет участвовать? Поэтому я, имея телефон Макаревича, так как он молодой и возглавляет наш Молодежный парламент, я сказал, что я вам дам. Хотя, конечно, может, поступил не очень хорошо, не спросил Макаревича, но я думаю, что он активный человек молодой, и работает в Молодежном парламенте, поэтому для обсуждения некоторых вопросов Конституционной комиссии (и особенно с молодыми людьми) для обратной связи это ему, я думаю, поможет.

Я бы вообще Конституцию не менял, ну, если только, как в тех контрактах и договорах, с дополнительными предложениями какими-то Юлия Бешанова:

Недавнее социологическое исследование показало, что более 60 % белорусов вообще не считают нужным вносить какие-либо изменения в Конституцию, считают, что нынешняя редакция отвечает запросам общества. Насколько сейчас Беларусь созрела к таким переменам и нужны ли нам эти перемены? И вообще, это должно быть какое-то грандиозное переписывание Конституции или это должно быть аккуратное реформирование? Николай Радоман:

Я среди, видимо, тех 65 %, хочу поднять первым руку. Мы прожили с нашей Конституцией, если можно так сказать, старой, 27 лет. И вы посмотрите, какие перемены у нас сегодня и в нашем обществе, и в нашей жизни. Когда подумаешь, как-то даже страшновато: неужели это можно было все сделать в нашей Беларуси и предусмотреть это? И метро, и развитие строительства Минска, городов. Я, когда был членом комиссии по региональной политике в Совете Республики (двух созывов – пятом и шестом), мы очень много ездили по Беларуси, по районам и так далее. Как менялись буквально по годам наши районы, как они красивели, как наши деревни становились ухоженными.

Мое мнение – я бы вообще ее не менял, ну, если только, как в тех контрактах и договорах, с дополнительными предложениями какими-то. Но если что-то уж по требованию времени… Конечно, мы понимаем, что время требует каких-то внесений новых в Конституцию, но надо подходить очень тонко с данным вопросом. И если были какие-то намеки, допустим, забрать у главы государства какие-то права, допустим, сегодня перераспределить на землю, чтобы облегчить его работу. Может, сегодня это уже не актуально, но надо проработать вопрос: а кто за это будет отвечать? На уровне местных советов за все – все депутаты, и в то же время никто? Тут надо очень аккуратно подходить к данному вопросу, потому что сегодня наш глава государства – это гарант свободы, безопасности нашей страны. Но самое главное – он гарант жизни наших людей. Кто может взять на себя такие обязанности? Есть вопрос сделать наше Всебелорусское собрание, придать ему какой-то конституционный вес, чтобы если вдруг Президент будет какие-то ошибки делать, мы могли где-то что-то подправить со временем. Это, я считаю, возможно, правильно, и так требует Президент. Читайте также: Артём Пухов: в Конституционной комиссии есть опытные управленцы, которые могут стать фильтром моих инициатив и инициатив молодёжи Учесть в Конституции социальные лифты для молодежи, чтобы она были заинтересованы в жизни в своей стране? Мнение Алексея Сокола Божена Ерёмич: очень хочу, чтобы взгляды и предложения молодёжи были отражены в будущей Конституции

Сегодня наше общество еще по своему сознанию, мне кажется, не готово стать парламентской республикой Николай Радоман:

Сейчас идут некоторые суждения: парламентская ли республика, президентская ли республика. Я, конечно, имею свое мнение по данному вопросу. Сегодня наше общество еще по своему сознанию, мне кажется, не готово стать парламентской республикой. Нужна сильная власть, потому что сегодня – может, я скажу такие слова в укор немножко главе государства – он немножко дал свободу, разбаловал наших людей. Поэтому они уже не знают иногда, что сами хотят. Это как говорят по-польски, было такое выражение: «Narysuj mi taki ptaka, którego nie ma na świecie». Так и у нас уже хотят сами не знают что. Это в те далекие времена мой дедушка так говорил, хотя он был не поляк, но такое шло суждение. Крепкая власть дает о себе знать. Как пример, если позволите, на своем хозяйстве. Вот руководитель сельскохозяйственного предприятия (может, это и не знаковый такой пример). Один руководитель два года, второй – два, третий – два... И хозяйства нет. Но когда есть стабильность – в частности, 70 лет в этом году нашему хозяйству, я только третий руководитель – предприятие стабильно работает, люди знают, что хотят, знают своего руководителя, знают, что они вроде за руководителем как за стеной. Их дело – то, что поручили им, выполнять. Они знают, что будут зарплаты, жилье, они защищены, у них есть социальный пакет и так далее. Если перекладывать дальше на страну, конечно, сегодня, когда за все вопросы отвечает глава государства, ему очень сложно, очень трудно. И когда все хорошо, так всем хорошо, правда? Но если не дай бог что чуть плохо, виноват один – глава государства. Конечно, время и жизнь вносят свои коррективы, поэтому если даже что-то будет и по предложениям, с обратной связью, работа с нашими людьми, мы будем вносить, конечно. Но это надо очень-очень аккуратно сделать. Самое главное, я считаю, в любом вопросе – не навреди.