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В Европе, похоже, не заинтересованы в мире – Рачков на заседании ПА ОБСЕ

18 ноября 2025 06:50
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Укрепить диалог, посредничество и доверие. Беларусь на площадке Парламентской ассамблеи АБСЕ предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального собрания в Парламентской ассамблее ОБСЕ Сергей Рачков обратил внимание делегатов на то, что в Европе, похоже, не заинтересованы в мире.

В Европе, похоже, не заинтересованы в мире – Рачков на заседании ПА ОБСЕ-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нарастает милитаризация, особенно в соседних с Беларусью странах. Мы считаем, что эта дорога в никуда. Белорусская делегация предложила начать серьезную работу по разработке хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая должна сформировать новую архитектуру евразийской безопасности. 

Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ.

# Международная политика # Сергей Рачков

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