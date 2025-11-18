В Европе, похоже, не заинтересованы в мире – Рачков на заседании ПА ОБСЕ

Лукашенко – губернатору Ростовской области: мы готовы предложить условия лучше, чем иностранцы

«Все, что мы можем, может и Россия. Но Россия огромная, а Ростов рядом. Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям. Знайте, что это будет реализовано, как в Беларуси, будет за это жесткий спрос», – добавил Президент Беларуси.