Турчин провёл переговоры с первым вице-президентом Ирана в Москве

Новые предложения для углубления интеграции стран Шанхайской организации сотрудничества. В Москве открылось XXIV заседание Совета глав правительств ШОС. В российской столице работает делегация Беларуси во главе с Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня премьер-министр Беларуси и первый вице-президент Ирана сделали акцент на взаимодействии в торговле.

Перед началом большой встречи белорусский премьер-министр провел переговоры с первым вице-президентом Ирана. С этой страной у нас тесные связи во многих сферах – от промышленности до медицины и образования. Но потенциал – больше. Новый импульс для сотрудничества придала встреча лидеров двух стран, которая прошла в этом году в Минске. Тогда же был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: Мы в Беларуси считаем Иран очень близкой и дружественной нам страной. Отрадно отметить, что белорусско-иранские отношения динамично развиваются. Мы очень ценим недавний официальный визит президента Исламской Республики Иран.

Встреча глав правительств стран ШОС в эти минуты проходит в узком составе. Планируется утвердить повестку диалога, который состоится уже в широком формате.

На заседании затронут перспективы взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям – от цифровой экономики и зеленой промышленности до культурных проектов и молодежной политики. По итогу будет подготовлен ряд заявлений, а также подписаны итоговые документы. Один из них касается бюджета ШОС на будущий год.