У западных вассалов совесть не проснулась. Поэт из Донбасса рассказала о первых авианалётах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы встретили начало боевых действий в Донецке. Расскажите, как это было?