У западных вассалов совесть не проснулась. Поэт из Донбасса рассказала о первых авианалётах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы встретили начало боевых действий в Донецке. Расскажите, как это было?
Светлана Розналевич, донбасский поэт, представитель Z-поэзии:
Был первый авианалет именно в городе Горловка. Мы продолжали жить своей жизнью, однако была эта тревога, но до начала активных боевых действий, когда нас начали уже с июля бомбить, произошли трагические события. Вы знаете про «Горловскую Мадонну». Нам тогда казалось, что так тяжело события не развернутся, мы же все-таки люди, здесь же живут дети. Осознание пришло позже, после того, как все началось. Мне по счастливой случайности за пару недель до начала активных боевых действий удалось выехать с ребенком, с мужем. Мы находились в тот момент в Крыму, пришлось задержаться, вернулись мы гораздо позже. Была надежда на Минские соглашения. Была надежда, что у западных вассалов, которые правят в Украине, совесть проснется, как-то это закончится, перевернется другим образом, но этого не случилось.
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