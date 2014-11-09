«У вас времени до 15 ноября!» За что Александр Лукашенко критикует руководство Могилевской области

День 7 ноября поднял настроение белорусским коммунистам и не только, потому что - дополнительный выходной, государственный праздник. Президент Лукашенко, хоть и противник революций, но в день свержения царской власти подписал официальное поздравление и отметил в тексте, что мы одни из немногих на постсоветском пространстве, кто отдает дань уважения этой дате.

Политический смысл праздника уже выхолощен, а в России, где, собственно говоря, и свершилась революция, и вовсе отменили этот день. Но люди привыкли отмечать дату, и в Беларуси она сохраняется. Привыкло, прежде всего, старшее поколение, а молодые белорусы (многие или большинство) не подозревают даже, в честь чего дополнительный «красный» день календаря.

Слышал на днях разговор 50-летнего человека с 20-летним. Так вот, 20-летний парень задумался: «А, может, это какой-нибудь день строителя, раз все время к этой дате строим новые объекты?» Кто не знает, «загуглите», что такое 7 Ноября.

Но, действительно, в Беларуси своя специфика. И этот день почти официально называют Днем подарков народу. Открывают новые объекты. И президент Лукашенко лично это делает. В этот раз Александр Григорьевич побывал в Могилевской области.

Вот, что значит современный завод – простой и лаконичный, без всяких закоулков. Одно большое помещение, где много современного оборудования, чтобы производить металлоконструкции для будущих мостов. Или, например, прочные основы. Они станут и прочной основой для финансовой стабильности этого предприятия Могилева.

Новое производство – настоящий подарок для региона. Подобных заводов в Беларуси просто не было. Он будет работать в составе холдинга «Протос», который еще 20 лет назад был всего лишь небольшим арматурным цехом. В планах еще и выпуск осветительных мачт, и резервуаров для нефтепродуктов. Так что - реальное импортозамещение.

Николай Сыса, руководитель холдинга «Группа компаний Протос»:

Если государство будет заказывать у нас мосты, естественно, будем делать. Но кроме этого мы надеемся на рынок России, где у нас уже есть договоры о намерениях. И, естественно, Евросоюз. Сертификацию для поставок в Евросоюз мы проходим. К весне, я думаю, закончим.

Как идет технологический процесс, от «а» до «я» рассказывают главе государства. Александр Лукашенко приехал в Могилев, чтобы посмотреть, что сделано в регионе к концу года.

В новое производство вложили 15 миллионов евро. Для областного центра это и 30 дополнительных рабочих мест. Всего в холдинге около 200 сотрудников.

Многие пришли, чтобы задать президенту свои вопросы. Общение проходило как раз в преддверии ноябрьских праздников. Так сложилось, что в Беларуси к этой дате власть старается сдать промежуточный отчет людям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не сторонник того, чтобы ломать историю, коль был такой праздник. Я не сторонник того, чтобы переименовывать эти даты. Но так случилось, что у нас этот день оказался праздничным. Я не стал отменять его. Он у нас праздничный.

Но уклон у нас несколько другой.

К этому времени, в общем-то, практически заканчивается производственный и финансовый год на предприятиях, и я предложил тогда: «Давайте к этому празднику будем делать народу подарки. Вот, отработали год – давайте покажет чиновник один, второй, третий вместе с президентом, что за этот год сделано, и покажем народу, что мы за этот год им подарили.

Президент говорит о том, что его настораживает ситуация в Могилевской области. Регион далеко не в лидерах.

Работать нужно лучше. Да и не только могилевчан президент ориентирует на труд. Ведь нужно противостоять влиянию мировых экономических проблем – дальше будет не легче.

Александр Лукашенко:

Дальше будет еще более мощное давление, не глядя на то, что у нас политический будущий год и так далее. Вы уже слышали неоднозначно воспринимаемые мои требования, чтобы все, кто может, работали. Никакого тунеядства, потому что рабочему человеку (я это по себе помню: когда ты работаешь, а где-то кто-то ходит и еще не хуже тебя живет и налоги не платит, и пользуется образованием, здравоохранением, а оно у нас практически бесплатное, или за мизерную цену), тогда народ очень напрягается. Каждый должен работать, приносить пользу себе, своей семье и государству. А ответственность государства понятна: это и дети, образование, здравоохранение, это оборона и безопасность, и многое другое. На это тоже нужны деньги. Если вы скажете, что для этого деньги не нужны, мы тратить не будем, но только мы сделаем несколько быстрых шагов к тому, что происходит в Украине.

О состоянии дел в Могилевской области говорили на совещании. «Больные места» обсуждали с руководством региона. Экспорт снизился, есть вопросы в жилищном строительстве. Проблемы сегодня в производстве говядины и молока. Президент обратил внимание и на благоустройство областного центра. Могилев надо превратить в уютный город.

По итогам разговора стало понятно: проблема и в кадрах. Команда Могилева работает не так эффективно, как могла бы.

Александр Лукашенко:

До 15 ноября я даю право губернатору принять по всем предприятиям в области решение на исполкоме и направить мне письмо, где он принял решение. Я это утвержу. У вас времени до 15. Заменить всех, кто ниже вас. Стиль работы, вы сами это подтвердили, никчемный. Исполком отвечает за все в области. А во главе этого исполкома стоит губернатор. И если вы подобрали единомышленников, вместе садитесь и управляйте. Собирайтесь и думайте, если хотите работать. И вы им передайте, всем, что без вашего ведома они нигде работу не найдут. Потому что с 1 января вступит закон. Выше закона – декрет Президента. Если тебя уволили, то другой наниматель без твоего согласия тебя не примет. Бывают случаи разные, но надо, чтобы губернатор потом принял решение, как судья. Вот и весь вопрос.

В последнее время в Могилеве работали над развитием инфраструктуры, особенно транспортной. Настоящим подарком для жителей стал обновленный Шмидтовский мост.

Движение по нему открыли совсем недавно. Путепровод больше года был на ремонте. Намаялись за это время могилевчане с пробками. Ведь за последние пять лет количество транспорта увеличилось на четверть.

Обсуждая развитие дорожной сети в области, президент поддержал предложение строить кольцевую в Бобруйске и мост через Березину.

Александр Лукашенко:

В связи с ситуацией на Украине весь поток пошел на Беларусь, да и там несладко, на севере. Поэтому надо готовиться к тому, что этот поток будет еще увеличен с Запада на Восток, с Востока на Запад. И мы должны быть готовы к этому.

Впрочем, десятки новых объектов, в основном социальных, открылись по всей стране.

Бонус к 7 Ноября сделали жителям Витебска. Здесь возвели терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи.

Сразу несколько долгожданных подарков «на здоровье» получили гродненцы. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Ивьевском районе, в Волковыске – современную стоматологическую поликлинику, а в самом Гродно – новый корпус инфекционной больницы.

На Гомельщине реанимировали культурное сердце столицы металлургов: в Жлобине открыли обновленный Дворец культуры.

Сразу два подарка к 7 Ноября у жителей Минской области. В Смолевичах открыли новый детский сад, а в Логойске после реконструкции распахнул двери Дом культуры.

В столице к «красной» дате в календаре хорошим подарком стало открытие поликлиники в Брилевичах.

Некоторые открытия на руку не только самим белорусам, но и тем, кто приезжает в страну погостить. Так, стартовало железнодорожное сообщение между Центральным вокзалом столицы и Национальным аэропортом. Это расстояние экспресс преодолевает за 55 минут.