День святого Патрика отмечают 17 марта на планете: о традициях и не только

Ежегодно 17 марта отмечается День святого Патрика — покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами Изумрудного острова. 17 марта жители Аргентины, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, России, США, Японии и других стран становятся «немного ирландцами».

Легенды о святом Патрике

C личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Так, считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей.

В Ирландии действительно не обитают змеи. Ученые объясняют этот факт тем, что в период их распространения по территории различных материков Ирландия уже была островом.

Кроме того, широкое распространение получила легенда о том, как он объяснил язычникам догмат о Троице на примере листка клевера (бог един в трех лицах, как три листка, растущие от одного стебля).

Также считается, что за твердость веры Бог обещал Патрику, что Ирландия уйдет под воду за 7 лет до конца света, чтобы избежать горя и бедствий, и что святой сам будет судить ирландцев в день Страшного суда.