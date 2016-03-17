День святого Патрика отмечают 17 марта на планете: о традициях и не только
Ежегодно 17 марта отмечается День святого Патрика — покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами Изумрудного острова. 17 марта жители Аргентины, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, России, США, Японии и других стран становятся «немного ирландцами».
Легенды о святом Патрике
C личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Так, считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей.
В Ирландии действительно не обитают змеи. Ученые объясняют этот факт тем, что в период их распространения по территории различных материков Ирландия уже была островом.
Кроме того, широкое распространение получила легенда о том, как он объяснил язычникам догмат о Троице на примере листка клевера (бог един в трех лицах, как три листка, растущие от одного стебля).
Также считается, что за твердость веры Бог обещал Патрику, что Ирландия уйдет под воду за 7 лет до конца света, чтобы избежать горя и бедствий, и что святой сам будет судить ирландцев в день Страшного суда.
Традиции: как отмечать День святого Патрика?
С празднованием Дня святого Патрика связано множество различных традиций. К народным относится традиция распития хотя бы одной рюмки спиртного в каком-нибудь пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.
Существует так называемая «Чарка Патрика»
– единица измерения выпиваемого виски. До того, как выпить последний стакан виски, необходимо было положить в стакан трилистник. Это называлось «осушить трилистник». Выпив виски, трилистник полагалось бросить за спину через левое плечо: на счастье.
В этот день одеваются в зеленое или прикрепляют к одежде трилистник.
Символами этого дня также считаются лепреконы, (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ).
В День святого Патрика готовят особые блюда. Несмотря на то, что 17 марта, как правило, выпадает на Великий Пост,
принято готовить мясо:
существует народное поверье, что в этот день святой Патрик превращает все готовящееся мясо в рыбу.
Традиционным блюдом является капуста с беконом или солониной.
Любую другую еду в этот день можно просто украшать символикой праздника!
В США существует традиция в День святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет.
Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.
Поздравления в стихах в честь Дня святого Патрика
Ура! Ура! Ликует весь народ!
День святого Патрика идет!
Праздник весело встречай!
Зеленые одежды надевай!
***
С Днем Патрика святого,
Пусть тебя весна
Оберегает снова
Сегодня и всегда!
***
Поднимем бокалы пивные
В честь Патрика святого!
Желаю, друзья дорогие,
Богатства вам золотого!