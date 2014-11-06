Новости Беларуси. Новая встреча контактной группы в формате Украина-Россия-ОБСЕ может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил вице-премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по силовым вопросам. Где именно будут проходить переговоры, пока не сообщается.

Ранее площадкой для урегулирования конфликта был Минск. Беларусь и в этот раз может поспособствовать разрешению украинского кризиса. О высокой степени готовности уже заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская сторона считает приоритетной задачу в продолжении скорейшего успешного завершения мирного процесса, старт которому был дан в Минске. При безусловном соблюдении всеми сторонами договоренностей, достигнутых 5 сентября 2014 года. Еще раз подтверждаем нашу готовность всячески содействовать тому, чтобы мирный процесс в Украине стал необратимым и бесповоротным.

Отметим, что ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной. До сих пор не создана буферная зона. От линии соприкосновения стороны не отвели тяжелое вооружение. Жертвами точечных ударов зачастую становятся мирные жители. Накануне во время обстрела Донецка снаряд попал на школьный стадион. Погибли двое подростков, ещё трое ранены. За их жизни борются медики.

А в Одессе сотни жителей перекрыли центральную улицу, выступая против отключения в домах отопления и света. Такие меры экономии применяются поочередно во всех районах города. Ранее подобные акции проводили и киевляне, протестуя против отсутствия отопления и горячей воды.

Ожидается, что 6 ноября наблюдатели ОБСЕ осмотрят место трагедии. В Донецке объявлен двухдневный траур. По факту обстрела школы Совет безопасности Украины возбудил уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.