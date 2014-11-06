Владимир Амарин назначен новым министром финансов, Михаил Мясникович представил его ведомству

Новости Беларуси. Нового министра финансов сотрудникам ведомства сегодня же, 6 ноября, представил глава Правительства Михаил Мясникович. Впрочем, это знакомство было символическим: около 30 лет Владимир Амарин уже проработал в финансовой системе страны, а с 2006 он в топ-менеджменте самого Министерства. В последние годы работал в должности первого заместителя министра.

От нового главы ведомства Правительство ждет активной работы с международными финансовыми организациями, страховыми фондами и другими зарубежными компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня очень приятная миссия: выполнить поручение главы государства и представить уважаемому высокому собранию нового министра финансов Республики Беларусь Амарина Владимира Викторовича.