«У меня в рабочем столе есть уголочек, где лежит белорусское печенье. К сожалению, очень вкусное!» Новый посол Германии в Беларуси дал первое интервью

2 октября БАТЭ со счётом 3:1 одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией». 3 октября Германия отметила большой национальный праздник - День единения. А 5 октября президент Беларуси принял верительные грамоты послов зарубежных стран, в том числе после ФРГ.

На вопросы ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Юрия Козиятко ответил посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Вольфрам Маас.

Юрий Козиятко:

Господин посол, добрый день!

Вольфрам Маас:

Добрый день!

Юрий Козиятко:

Самое радостное событие этой недели, по крайней мере, для белорусских болельщиков, – это победа футбольного клуба БАТЭ над «Баварией». А Вы расстроились или нет?

Вольфрам Маас:

Я был на стадионе. И могу лишь поздравить команду БАТЭ. Команда «Баварии» получила урок в этом матче. А команда БАТЭ была очень убедительна, она воспользовалась своими шансами и победила.

Юрий Козиятко:

Судя по Вашим ответам, Вы хорошо разбираетесь в футболе, да и вообще в спорте! А Вы сами спортом занимаетесь?

Вольфрам Маас:

Если Вы посмотрите на меня, то, наверное, сразу же поймете, какой ответ я Вам дам сейчас. Потому что, судя по тому, как я выгляжу, я не могу, пожалуй, отнести себя к спортсменам. Если мне позволяет время, если я нахожу время для этого, то я занимаюсь, конечно. У меня есть дома соответствующее оборудование. Я занимаюсь немножко спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Юрий Козиятко:

Хорошо. Вернемся к событиям недели.

Еще один сюрприз Германия преподнесла Беларуси! На этой неделе в Национальной библиотеке Республики Беларусь экспонируется 500-летняя Библия Франциска Скорины, которую Германия привезла из города Гёрлиц. Отчего такая щедрость, такое приятное событие?!

Вольфрам Маас:

Лично для меня это было очень приятное, очень радостное событие. Потому что это было первое открытие для меня в вашей стране выставочного проекта Библии Скорины, которая уже добрых пять веков была показана в Минске. И то, что это событие было связано с Личностью, которая сделала очень много для развития языка, для развития книгопечатания. Тем более, что я в Германии вырос в местности, которая связана с именем Гуттенберга. И вот это - связующая нить между Скориной и Гуттенбергом, первопечатником Германии. Это, конечно же, очень приятный нюанс.

Юрий Козиятко:

Ну, книги и литература вообще объединяют людей! Я, например, очень люблю немецкого писателя Ремарка (Эрих Мария Ремарк). А Вы хотели бы познакомиться с творчеством белорусских писателей? Может быть, кого-то знаете?

Вольфрам Маас:

Я очень надеюсь на то, что мне представится такая возможность, хотя, должен честно сказать, последние годы так насыщены, что для чтения, к сожалению, остается слишком мало времени. Но я все-таки очень надеюсь, что смогу заняться этим приятным делом, тем более приближается зима. Я надеюсь, что смогу воспользоваться этим временем.

Кстати, немножко побаиваюсь прихода зимы, потому что, конечно же, будет холодно и одиноко, так сказать. Но, тем не менее, это, может быть, даст мне несколько приятных часов, в которые я могу заняться вот именно этим приятным занятием.

Юрий Козиятко:

Ну, пока зима не наступила, прекрасная погода, и очень хорошая погода была 3 октября - в День единения Германии! Это ваш национальный праздник. И в этот день наш Президент поздравил вашего Президента и в своей телеграмме он отметил, что Беларусь заинтересована в развитии отношений с Германией на взаимовыгодной основе. Как Вы считаете, речь, прежде всего, идет об экономике?

Вольфрам Маас:

Хотел бы сказать, что Европейский союз предложил впечатляющим образом новые подходы взаимоотношений между народами. И этот вид отношений, этот вид сотрудничества функционирует, конечно, только на основе ценностей. Подходы не ограничиваются, конечно, только государствами Европейского союза, но это наши подходы в отношении со всеми партнерами. А все мы (и Беларусь, и Германия, и другие государства Европейского союза) входим в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, организацию на основе общих ценностей.

В этом смысле я вижу возможности улучшения сотрудничества во всех сферах: в области политики, экономики, культуры.

Юрий Козиятко:

Экономический кризис и сложные экономические процессы в мире как-то выдвигают экономику на первые планы. Мы видим, что и с Германией в этом году у Беларусь чуть-чуть товарооборот уменьшился... Хотя с Евросоюзом на 30% вырос. Как Вы считаете, какие перспективы и почему произошло небольшое снижение товарооборота?

Вольфрам Маас:

Во-первых, Вы сами отметили: мы имеем глубокий экономический кризис, который необходимо преодолеть. И в корне проблем я вижу, конечно, глубокий кризис доверия. Банки не доверяют больше друг другу, те, кто располагает капиталом, не доверяют государству. И Вы знаете, что если происходят какие-то сдерживания в движении капитала, то от этого страдает экономика в целом.

По вопросам вложения инвестиций мы уже в течение всех последних лет находились в глобальном состязании между собой, в последнее время это состязание стало еще более жестким. И для того, чтобы быть привлекательным, необходимо предлагать для потенциальных инвесторов то, чего они ожидают. Это политическая стабильность, это правовая система, это экономическая система, которая обеспечивает предсказуемость.

Юрий Козиятко:

За какие белорусские предприятия немецкие инвесторы хотели бы вступить в «состязание», как Вы сказали? Какие предприятия, какие отрасли, на Ваш взгляд, наиболее интересуют немецкий капитал?

Вольфрам Маас:

Для поиска ответа на этот вопрос мне приходится ломать себе голову, потому что это решение принимается самими предприятиями. Но, в целом, необходимо просто смотреть. Смотреть на предложения: что может предложить эта страна.

И прошу отнестись с пониманием. Вот сегодня заканчивается моя четвертая рабочая неделя в Беларуси. И поэтому о стране в этом смысле я знаю еще слишком мало, но у меня уже сложилось впечатление: в Беларуси живет очень образованное население.

Имея такое, скажем, предложение рабочей силы, при условии соответствующих политических, экономических рамочных условий, конечно, если все это присутствует, то предприятия и будут стремиться выходить и на эти рынки.

Я пять лет проработал в Сербии. Я наблюдал развитие этой страны. Видел, что даже в трудной экономической ситуации было возможно значительно активизировать приток инвестиций.

Минск ведь находится по удаленности не дальше, чем Белград, от Берлина.

Юрий Козиятко:

Минск находится не дальше, чем Белград от Берлина. Но зато Минск находится ближе к России! И находится с Россией в Едином экономическом пространстве. Наверное, для Германии это тоже важный фактор?

Вольфрам Маас:

В глобальном сравнении, Беларусь – это небольшой рынок. И Таможенный союз в этом контексте – это, конечно, такой фактор, который играет свою роль. Но, рассуждая таким образом, мы должны рассуждать и дальше, потому что Европейский союз, как структура, интенсивирует свои контакты с Россией также. И поэтому для Беларуси очень важно развивать свою экономику таким образом, чтобы она могла участвовать в глобальном экономическом состязании. И я думаю, что сотрудничество именно с Германией в этом направлении для Беларуси было бы весьма полезно, потому что Германия в этом отношении является весьма успешной страной, действующей на мировых рынках.

Юрий Козиятко:

Этот успех мог бы быть еще более значимым, если бы возродилась работа Белорусско-германского совета по торгово-экономическому сотрудничеству, который с 2009 года не работает. Как Вы считаете, это возможно или нет?

Вольфрам Маас:

Могу лишь согласиться с Вами, потому что любое дело в области кооперации, в области сотрудничества идет лишь на пользу.

Юрий Козиятко:

В Германии мощная экономика, одна из самых сильных экономик в мире. И много товаров вы производите. Для собственного потребления и для продажи в других странах. Но Беларусь как-то пытается пробиться на германский рынок. Вот Вы сюда приехали, может быть, Вы увидели, какие еще белорусские товары были бы интересны немцам?

Вольфрам Маас:

Интерес могла быть представлять, например, пищевая промышленность. Но, опять же, должен подчеркнуть, что пока еще вот таких детальных знаний по этому вопросу не имею.

Юрий Козиятко:

Ну, Вы очень скупо все-таки о своих привычках, своих пристрастиях рассказываете! Может, все-таки какое-то белорусское блюдо Вам понравилось? Или только айсбан и какие-то другие немецкие блюда Вы здесь продолжаете употреблять в пищу?

Вольфрам Маас:

Буду вполне откровенен с Вами. Исходя из своих проблем с весом, я, в общем, просто пытаюсь избегать или редуцировать прием пищи. Но, опять же должен сказать Вам, это не очень нравится моей жене, но у меня, в моем письменном столе, в одном из отделений этого шкафа, есть уголочек, где находятся упаковки с белорусским печеньем. К сожалению, очень вкусным!

Юрий Козиятко:

За четыре недели у Вас сложилось мнение: есть какая-то общая черта или общие привычки у белорусов и немцев?

Вольфрам Маас:

Что бросается в глаза сразу же, это то, что Минск – очень ухоженный, прибранный, очень чистый город. И эти же вещи говорят, собственно, и применительно к нам, но когда я смотрю на Минск, приехал в Минск, все-таки я нахожу, что Минск намного впереди.

Юрий Козиятко:

Какая главная миссия Ваша, какую цель перед собой поставили? Что должно произойти после того, как Вы выполните свою миссию в Беларуси?

Вольфрам Маас:

Не является секретом, что отношения между нашими обеими странами оставляют еще существенное пространство, существенное поле деятельности для их улучшения.

И в своей профессиональной деятельности я сделал для себя такой вывод, что начинать новое дело лучше всего не имея уже какого-то сложившегося мнения на этот счет. Необходимо просто прибыть на новое место и смотреть. И в этом смысле цель, которую я поставил перед собой, – это, скорее, цель общего характера. Чтобы отношения в различных сферах сотрудничества становились более интенсивными и более предметными. Ну, например, в сфере экономики, где осуществляется экономический обмен, хотя, следует отметить, имеется потенциал для усиления.

И мы в нашей беседе не упомянули еще одну сферу, которую я считаю важной в наших отношениях. Я имею в виду взаимные обмены. С удовольствием отмечаю очень высокие цифры поездок белорусских граждан в мою страну. Чем лучше мы знаем друг друга, тем с большим доверием мы будем относиться один к одному.

Юрий Козиятко:

Спасибо, господин посол!

Вольфрам Маас:

Danke schön!

Юрий Козиятко:

Danke schön!