Выборы в Парламент Грузии: партия Саакашвили перешла в оппозицию, а победивший Иванишвили готовится к поездке в США

Парламентские выборы в Грузии и для кандидатов, и для избирателей стали не просто политической кампанией, а настоящим противостоянием. Основная борьба за места в Парламенте развернулась между правящим Единым национальным движением и оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». С одной стороны – Михаил Саакашвили, с другой – миллиардер Бидзины Иванишвили. Достижения власти и действующие реформы против солидных капиталов и громких обещаний.

Сразу после открытия избирательных участков на улицах Грузии начался настоящий ажиотаж. Впрочем, речь не об оппозиционных акциях или призывах голосовать за партию власти, а об активности самих избирателей. Люди с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы отдать свой голос.

Разговоры о настоящем и будущем Грузии на улицах вели и те, кто проголосовал, и те, кто, как, к примеру, Климент Орденидзе, первого октября провели на работе.

Климент Орденидзе, житель Тбилиси:

Иванишвили. Потому что он свои деньги платит, все построил.

Климент Орденидзе на действующую власть обижен. Он давно на пенсии, но вынужден работать, чтобы прокормить детей и внуков. Климент больше 30 лет прокладывал тбилисское метро, а сегодня он – сторож и по совместительству дворник.

Климент Орденидзе, житель Тбилиси:

Мне 73 года, а я сижу здесь. Я должен получать пенсию нормальную, чтобы дома сидеть. Пенсия – 100 лари. Это где-то 55 долларов.

И дело не только в зарплатах и пенсиях. Грузины недовольны тем, что внушительная часть личного бюджета уходит на коммуналку или на тот же бензин. Литр топлива – примерно полтора доллара. Немало нареканий и на соцподдержку.

Те же, кто поддерживает Михаила Саакашвили, ставку делают не на прогнозы, а на реалии. То, что в стране практически победили коррупцию, – факт. Только за попытку дать взятку априори посадят. Плюс сами грузины говорят о том, что еще лет десять назад, скажем, в 11 вечера не могли бы спокойно выйти на улицу. А сегодня без опаски многие даже не закрывают на ночь дорогие авто.

Георгий Хуцишвили, политолог, руководитель Международного центра конфликтов и переговоров:

Прежде всего, модернизация многих структур, в том числе реформа полиции, которая считается одной из самых успешных. Кроме того, градостроительство.

Иосиф Джиджихашвили, житель Тбилиси:

Порядок в первую очередь, с наркоманией борются, все дурное в далеком прошлом.

Иосиф Джиджихашвили живет на пособие. Но все же поддерживает проправительственный блок. Деньги-деньгами, но превратить его, в буквальном смысле, хибару в приличное жилье помогло именно государство. В Тбилиси действительно много строят и реставрируют.

Сторонники «Грузинской мечты» подчеркивали: но ведь многое строится на деньги именно Бидзины Иванишвили. Так или иначе, даже маститые политологи называли итоги парламентских выборов сложно предсказуемыми.

Впрочем, громкие речи представителей оппозиции просто не давали услышать оперативную информацию о первых итогах голосования. Праздновать начали наудачу.

Отрыв небольшой, но оппозиция все же набирает более 50% голосов.

Михаил Саакашвили признал итоги выборов и отметил, что теперь его партия переходит в оппозицию. Однако до 2013 года Саакашвили в любом случае президент, и без него сформировать правительство единолично у лидера «Грузинской мечты» не получится. Кстати, Иванишвили, которого порой называют «ставленником Кремля», уже заявил, что свой первый официальный визит он совершит в Вашингтон, а не в Москву.

Шорена Лорткипанидзе, политолог:

Думаю, что больших перемен не будет. На 2-3 года. А потом уже не знаю, что будет. Я не жду больших перемен, потому что у них евроатлантический путь и сближение с Россией.

Выборы прошли, наблюдатели разъехались, а Климента Орденидзе, впрочем, как и других жителей Грузии, волнуют, скорее, не эфемерные обещания, а то, сможет ли Иванишвили, гражданин Франции, разбогатевший в России, воплотить в жизнь ту самую грузинскую мечту.