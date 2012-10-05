Лукашенко: Пора уже отказаться от стереотипов и стандартных обвинений со стороны ЕС в адрес Беларуси

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко призывает Евросоюз отказаться от бессмысленного давления на Беларусь и предпринять шаги для восстановления взаимоДоверия. Об этом Глава государства заявил 5 октября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Одна за другой машины представительского класса подъезжали утром 5 октября к парадному крыльцу Дворца Республики. И хотя на них пока не было национальных флажков сбоку, в каждой находился посол иностранного государства. 12 дипломатов приехали передать президенту Беларуси свои верительные грамоты. Этот документ вручается во время первой аудиенции у главы государства. В нем указывается имя, ранг дипломата, а также просьба верить посланнику, как представителю своей страны.

Церемония стандартная и проходит несколько раз в году. Но 5 октября состав посланников подобрался показательным. Можно сказать, живая иллюстрация многовекторности международной политики Беларуси. Здесь и представители ЕС, арабского и азиатского мира, бывших советских республик.

Со всеми вышеперечисленными регионами у Беларуси складываются хорошие экономические отношения. Если не по объему товарооборота, то по его поступательному росту. Например, британские бизнесмены с начала года очень активно инвестируют в Беларусь. Германия – по-прежнему один из ключевых партнеров из всех стран ЕС. Хотелось бы, чтобы и политический диалог с Европой шел в более конструктивном русле.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Удивляет та ущербность и тенденциозность, с которой отдельные деятели в Брюсселе, к слову, все более отрывающиеся от реальных нужд европейских народов, оценивают события в нашей стране. Менторский тон и, якобы, единственно истинное западное мировоззрение сколько угодно могут навязываться странам, которые видят себя в будущем частью Евросоюза. Но это не в отношении Беларуси. На пути эволюционных преобразований или, если хотите, модернизации политической, экономической систем, в интересах нашего народа мы не будем действовать по чьей-либо указке извне. В то же время мы едины с европейцами в понимании конечной цели наших реформ: укрепление позиции Беларуси как современного, ответственного, демократического европейского государства. В нашем характере всегда отвечать взаимностью на доброе и уважительное отношение.

Мы ожидаем, что Евросоюз откажется от бессмысленного давления на нашу страну, предпримет шаги для восстановления доверия к себе как к серьезнейшему партнеру и доброму соседу.

Стратегическим торгово-экономическим партнером в Центральной Азии для Беларуси является Казахстан. Это еще и наш партнер по Единому экономическому пространству. Взаимный товарооборот ежегодно растет как на дрожжах и уже составил 700 миллионов долларов. Теперь стоит задача на миллиард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на территории страны запущено 13 проектов по сборке техники белорусских марок. Семь из них включены в госпрограммы Казахстана. А это говорит о многом в плане перспектив и гарантий по увеличению взаимовыгодного сотрудничества.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

В этом году товарооборот на 19-20% больше, чем в прошлом. Мы надеемся, что в этом году мы достигнем рубежа в 1 млрд долларов. На следующий у нас более широкие планы. Тем более президенты договорились, что ежегодно будут осуществлять взаимные визиты. К следующему визиту в Казахстан Александра Григорьевича, я надеюсь, продвинем какие-то проекты.

Крупными экономическими проектами может обрасти сотрудничество с Вьетнамом, Индонезией, Зимбабве. В сентябре в Ханое открылся белорусский торговый дом. Действует во Вьетнаме и сборочное производства МАЗа.

До Ван Май, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:

Это очень важные экономические сферы между нашими странами.

Индонезия в этом году начала закупать белорусские карьерные самосвалы. В будущем этот регион, возможно, станет плацдармом по выходу на соседние рынки Юго-Восточной Азии. Объединенные Арабские Эмираты традиционно – это один из главных партнеров Беларуси в Персидском заливе.

Александр Лукашенко:

Объединенные Арабские Эмираты мы рассматриваем как одного из самых перспективных партнеров Беларуси в регионе залива и на Ближнем Востоке. Мы крайне заинтересованы в поступательном расширении всех сегментов взаимодействия с Абу-Даби. В первую очередь, инвестиционного и торгово-экономического, а также в его наполнении конкретными взаимовыгодными проектами.

Отношения с Индонезией являются важнейшим элементов нашей внешней политики в Юго-Восточной Азии и в азиатском тихоокеанском регионе в целом. Между нами отсутствуют искусственные проблемы, которые препятствовали бы расширению всестороннего торгово-экономического взаимодействия. В целях более полного использования потенциала сотрудничества в прошлом году мы открыли посольство в Индонезии. В ближайшее время планируем провести обмен визитами на высшем уровне.

Как только завершается официальная часть церемонии вручения верительных грамот, начинается своего рода неформальная. Президент общается с послами на самые разные темы: от актуальных вопросов внешней политики до самых обыкновенных жизненных тем.

С послом Литвы глава государства поговорил на тему спорта.

Александр Лукашенко:

Я думаю, нам никуда не деться от нашего сотрудничества. Вот единственное, что я могу сказать. Я думаю, мы справимся со всеми проблемами.

Приходите на хоккей. Мы вас оденем.

Вы просто за то, чтобы футбол в Беларуси развивался. Я уважаю сборную Германии, тот дух, с которым там выходят на поле. БАТЭ чему-то научился в Германии. Может сопротивляться, и не только.

Линас Линкявичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Я вижу нашу задачу, чтобы ваш выход в Европу был наиболее эффективным. Но есть и выход физический в море, скажем, тот же Клайпедский порт, и там мог бы быть более интенсивный контакт, насколько я знаю, с обеих сторон. Это как раз та сфера, в которой я вижу обоюдные интересы экономически: это выгодно для нас, но это выгодно и для вас.

О поиске точек соприкосновения в большой политике шла речь с английским посланником.

Александр Лукашенко:

Все, что я говорю о Евросоюзе, не значит, что мы и дальше будем с вами устраивает конфронтации, искать какие-то причины для непонятых столкновений. Мы готовы, если вы к этому готовы, с вами сотрудничать. А Великобритания и Германия сегодня – основные государства в Европейском союзе, от которых зависит и политика Евросоюза. Мы очень уважаем ваши государства, ценим их, хорошо знаем историю. Думаю, что пора нам уже отказаться от этих стереотипов и стандартных обвинений со стороны Евросоюза в адрес Беларуси. Пора уже искать точки соприкосновения. Я думаю, это главное. Мы к этому будем стремиться, мы будем всячески способствовать этому процессу.

Брюс Джеймс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Мы надеемся на улучшение отношений с Беларусью. Мы рассчитываем, что будем работать вместе.

Уже по окончании всех протокольных дел, когда послы выходили из Дворца Республики к своим машинам, на каждой сбоку развивался флажок того или иного государства.