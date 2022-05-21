Футболисты «Белшины» одержали волевую победу над «Ислочью»

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. Владислав Морозов на первой минуте второй половины встречи откликнулся на навес партнера и оставил голкипера хозяев не у дел. «Белшина» вскоре отреагировала продуктивно – спустя пять минут Илья Васильев сравнял счет в матче. На 65-й минуте вновь отличились хозяева поля. В результате изящной комбинации гол забил вышедший на замену Ислам Чесноков. Таким образом, «Белшина» одержала волевую победу над «Ислочью» со счетом 2:1.