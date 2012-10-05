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Итальянцу запретили появляться в Риме за акцию протеста

05 октября 2012 09:21
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Новости Италии. 46-летнему итальянцу запретили появляться в Риме в течение трех лет. К такому наказанию мужчину приговорили за акцию протеста, которую он устроил на куполе собора Святого Петра в Риме.

Мужчина вошел в главный храм католического мира под видом обычного туриста, а затем перелез через заграждения, окружавшие 128-метровый купол.  Сутки он оставался на верхушке собора, не поддаваясь на увещевания полиции. Таким образом владелец прибрежного бара с севера страны выступал против мер правительства, ущемляющих интересы пляжного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

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