Итальянцу запретили появляться в Риме за акцию протеста

Новости Италии. 46-летнему итальянцу запретили появляться в Риме в течение трех лет. К такому наказанию мужчину приговорили за акцию протеста, которую он устроил на куполе собора Святого Петра в Риме.

Мужчина вошел в главный храм католического мира под видом обычного туриста, а затем перелез через заграждения, окружавшие 128-метровый купол. Сутки он оставался на верхушке собора, не поддаваясь на увещевания полиции. Таким образом владелец прибрежного бара с севера страны выступал против мер правительства, ущемляющих интересы пляжного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.