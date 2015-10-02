Новости Беларуси. У белорусских парламентариев 2 октября начался новый законотворческой сезон. Сразу в двух палатах Национального собрания открылась осенняя сессия. Главной темой предстоящих парламентских обсуждений станет, конечно же, бюджет Беларуси на 2016 год. По-прежнему главный финансовый документ сохранит социальную направленность.

Вместо первого сентября – октябрьский законотворческий сезон, а вместо учеников – более сотни парламентариев. Да и звонки зовут не на школьный урок. Почти 10 утра, до начала восьмой сессии – считанные минуты, но в кулуарах уже разговоры. Только в повестке дня депутатов – 36 документов.

С самого начала – к одному из самых обсуждаемых документов. И инновационному, – добавляют разработчики. О государственно-частном партнерстве. Ведь это баланс интересов, возможность снизить нагрузку на бюджет, а, главное, реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов.

В «пилотной» семерке – строительство гидроэлектростанции, детских садов, автодороги. Практика общемировая. В списке стран-лидеров – США, Великобритания, Франция и Германия. К конкретным шагам теперь перешли и в Беларуси.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Принятие закона в целом о государственно-частном партнерстве снизит такую нагрузку на бюджет в ближайшей перспективе.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Риски берет на себя и государство, берет на себя и бизнес. И в результате мы должны получать инфраструктурные объекты. Это тема очень перспективная. К примеру, в той же Франции государственно-частное партнерство дает 7% внутреннего валового продукта.

В ходе сессии в центре внимания будут вопросы денежные – налоговое законодательство и бюджет. В 2016 году он должен быть прагматичным, – заверяет спикер нижней палаты Парламента. Тем более каждый вложенный в экономику рубль должен давать отдачу.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Индикативное планирование призвано помочь предприятиям, отраслям и регионам активнее использовать свои конкурентные преимущества, реализовывать экспортный потенциал.

Валерий Бороденя, член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будет, вероятно, внесен проект закона об индикативном планировании. И там будут прописаны новые подходы, которые больше будут делать уклон не на административный фактор, а на инициативу снизу, на мотивацию людей.

О том, что политика Беларуси многовекторна и сбалансирована, уже говорилось не раз.

Давнее сотрудничество налажено с Китаем. Берет начало еще в 1992 году. О равноправном договоре партнеров речь шла 2 октября в Парламенте.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Китай очень мало имеет таких договоров. Это еще раз подчеркивает ту именно роль, которую играет Беларусь в этом европейском регионе.

Старт законотворческому сезону дан и в верхней палате Парламента. На контроле сенаторов – около 40 законопроектов. Промышленная безопасность, судебная система, проекты в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

В Совете республики в межсессионный период проработаны вопросы подготовки нормативных правовых актов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь. Часть из них Совет министров уже внес в Парламент.

Позаботятся сенаторы и о повышении экспортного потенциала страны в сельском хозяйстве. Взять, к примеру, вопрос по идентификации скота.

Николай Радоман, член постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Будет создаваться электронная база в целом по хозяйству, по району, по области, и любой может просмотреть по Интернету, какое он приобрел мясо.

Не осталась без внимания и социальная сфера. В планах, к примеру, внести изменения в работу с инвалидами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Долгошей, заместитель председателя постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Вопросы, связанные с социальной сферой, будут рассматриваться по защите и расширению прав инвалидов. Будет продолжаться рассматриваться вопрос о пенсионном обеспечении.

Не один месяц работы и несколько десятков законопроектов. Нынешний законотворческий сезон для парламентариев обещает стать по-настоящему насыщенным.