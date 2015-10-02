Новости Беларуси. Законотворческий сезон стартовал и в верхней палате белорусского парламента. Сегодня, 2 октября, начала работу десятая сессия Совета Республики. Сенаторы планируют рассмотреть около 40 законопроектов. В частности, для дальнейшего совершенствования промышленной безопасности разработан новый проект закона. Он должен снять любые угрозы для людей и окружающей среды при эксплуатации опасных производств. Также планируется внести изменения и дополнения в закон о судоустройстве и судопроизводстве. Продолжится и работа над национальными законодательствами в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Одним из важнейших условий устойчивого развития экономики является активная инвестиционная деятельность. Без развития нет перспективы. Привлечение в белорусскую экономику иностранных инвестиций требует более совершенных подходов в правовом регулировании. Ресурсы белорусских коммерческих банков, средств населения и юридических лиц также следует активнее привлекать для реализации эффективных проектов. Для этого необходимо совершенствовать законодательство, в том числе по вопросам государственно-частного партнерства, что будет предметом Совета Республики.

Во вступительном слове Михаил Мясникович также отметил, что депутаты всех уровней, в том числе местных советов, отмечают позитивные перемены в жизни граждан и стабильность в обществе. А избирательная кампания в Беларуси, по мнению членов Совета Республики, проходит в полном соответствии с действующим законодательством и общепринятыми демократическими принципами.