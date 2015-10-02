Украинский кризис обсудит «нормандская четвёрка» в Париже 2 октября

Новости Украины. Украинский кризис 2 октября будет в центре внимания лидеров стран «нормандской четвёрки». Встреча пройдёт за закрытыми дверями в Париже. Пока не известно, будут ли подписываться какие-либо документы и прозвучат ли итоговые заявления президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии.

В повестке дня переговоров — социально-экономическая ситуация на юго-востоке Украины, отвод вооружений, а также вопрос условий проведения здесь местных выборов. Между тем минувшая ночь в Донбассе прошла спокойно. Стороны конфликта готовятся к выводу в тыл вооружений и военной техники. Договорённость об этом была достигнута на этой неделе в Минске в ходе переговоров контактной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.