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Переговоры лидеров стран «нормандского формата» начались в Париже

02 октября 2015 13:49
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Новости Украины. Военный конфликт в Украине 2 октября в центре внимания во французской столице. Переговоры лидеров стран «нормандского формата» начались в Париже. Они проходят за закрытыми дверями с участием глав России, Украины, Франции и Германии. Пока не известно, будут ли подписываться какие-либо документы и прозвучат ли итоговые заявления от лидеров стран. В повестке дня переговоров — социально-экономическая ситуация, отвод вооружений, а также вопрос условий проведения местных выборов на юго-востоке Украины.

Напомним, предыдущая встреча «нормандской четвёрки» прошла в Минске 11-12 февраля. Тогда переговоры длились в общей сложности 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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