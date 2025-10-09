Тёплый приём Лукашенко в Таджикистане! Что главы государств обсудят на саммите СНГ?

Информационная повестка ближайших дней будет определяться интеграционной тематикой. Столица Таджикистана в готовности номер один ко встрече на высшем уровне СНГ. 10 октября Душанбе принимает саммит глав государств Содружества. А 9 октября сюда прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как повысить международный авторитет старейшего на постсоветском пространстве интеграционного объединения? Как повысить эффективность сотрудничества на этой площадке? Как противостоять внешним вызовам? Вот лишь некоторые из двух десятков вопросов, которые обсудят лидеры стран Содружества. Сопряжение интеграционных форматов – один из современных мировых трендов, и это также в завтрашней повестке глав государств. Лидеры обсудят вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя в нашей организации, а также об учреждении новой площадки – «СНГ плюс» – это когда к формату Содружества смогут подключаться третьи страны. И вот такой «синтез» сегодня видится наиболее адекватным ответом на мировые вызовы. Также лидеры стран СНГ намерены выступить с совместным заявлением в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тема, которая близка для многих государств Содружества, но для Беларуси этот вопрос по понятным причинам имеет особое значение. Политический обозреватель Евгений Пустовой передает из Душанбе.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Столица Таджикистана и нынешнего саммита СНГ Душанбе дословно с персидского переводится как «понедельник». «Душ» – два, «шанбе» – суббота. Второй день после субботы. Такое внимание именно к понедельнику, потому что это был когда-то кишлак Душанбе-Базар, то есть «базар по понедельникам». Но так совпало, что именно в понедельник закрыты были все базары и большие торговые центры, в городе беспрецедентные меры безопасности и беспрецедентные меры гостеприимства. Осенний Душанбе расцвел как весной, высажено 2 миллиона цветов. Некоторые привезли даже из Голландии.

На поле цветов встречают Первого. В оранжерею превратили аэропорт. Национальные флаги выложили из роз. Такой вот прием на высоте. И даже операторы встречу белорусского лидера снимали с крыши аэровокзала для вип-гостей. Протокол знаком. Рота почетного караула. Форма схожа с нашими виртуозами плац-концертов.

Последний момент. Расстилают не только ковер, но и сдвигают клумбы. Причем поверх красной ковровой дорожки еще и белый ковер. Так встречают высоких гостей. У трапа белорусского Президента вместе с официальными лицами – лично в аэропорт приехал премьер-министр Таджикистана – встречают дети. Приветствие звучит на местном и на белорусском языках. Президента приветствовали отличники столичных школ. «Прывiтанне» на белорусском учили несколько дней.

Примечательно, среди всех народов постсоветских стран именно титульная нация Таджикистана увеличивается активнее всех. Да и у здешнего Президента девять детей. Из аэропорта кортеж белорусского лидера следует во Дворец приемов. В этой локации расположились главные участники саммитов. Вид на горы. Здесь же лес роз и горы арбузов. Четыре раза наш Президент посещал Таджикистан с официальными визитами. Этот рабочий. Основная повестка связана с саммитом Содружества.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Завтрашний саммит имеет значение не только как переговорная площадка единомышленников в сегодняшней обстановке, тех, кто возглавляет страны СНГ, которые на самом деле в схожих условиях сегодня строят свою независимость. В столице Таджикистана сразу три важных политических мероприятия. Основное – Совет глав государств Содружества, его предтечей стала сегодняшняя встреча глав МИД стран СНГ. А до этого прошел саммит в формате «Центральная Азия – Россия». В советской традиции этот регион называли Среднеазиатским, в самих странах подчеркивают – они Центральная Азия. В языковом отличии заложен геополитический смысл. Роль региона растет. Пристальнее присмотреться к центральноазиатским государствам поручил и наш Президент, принимая с докладом главу правительства. Читайте здесь.

К саммиту СНГ здесь начали готовиться еще в конце сентября. Традиционно лидеры будут работать в узком и расширенных форматах. С глазу на глаз обсудят будущее председательство, договорятся о предстоящем саммите – это привычно. Интригующе звучит третий пункт повестки – о генеральном секретаре СНГ. Все более предсказуемо в широком формате. 14 документов – лидеры готовы подписать без обсуждений. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Целый ряд заявлений, где лидеры стран выразят свое общее, единое мнение по вопросам, которые сегодня волнуют всех. Борьба с терроризмом, другими вызовами, угрозами современности, в отношении 80-летия Победы, в отношении чернобыльской трагедии. Мы как страна, наиболее пострадавшая от этого, не можем допустить, чтобы забыли об этой трагической странице нашей истории, общей истории. Как бы ни отзывались об СНГ как о площадке для мирного развода постсоветских стран или организации, которой утешают геополитические амбиции, уже 35 лет Содружеству предрекают развал, но связь не разорвана. Ни смысловая, ни товарно-денежная. Не спешите выходить из организации – всегда призывал Александр Лукашенко. Эта мысль прозвучала и на недавней встрече с главами правительств стран СНГ. Читайте здесь.

Содружество – это межгосударственная диалоговая площадка, которой не дирижируют чужие центры сил. Вот и сегодня на полях этого саммита встретились Путин и Алиев.

Таджикистан – светское государство. Но здесь очень сильны религиозные настроения и традиции мусульманского мира. С каждым годом все больше медресе, это религиозные школы ислама. Мужчины предпочитают европейский дресс-код. Кстати, к деловому стилю, особенно госслужащих, приучил Эмомали Рахмон. А вот даже столичные модницы свою красоту предпочитают не афишировать. На улице звучит музыка. Но самая привлекательная мелодия – журчание фонтанов. Это во всех смыслах жаркий прием. В этом и уникальность СНГ. Разнообразие и равноправие. Это в трендах современной глобальной политики. Все больше, как призывает наш Президент, в интеграции присутствует экономических плюсов. Работают около 60 отраслевых инструментов взаимодействия, от сельского хозяйства до культуры. И в итоге выходим на формат «СНГ плюс».