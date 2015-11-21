Трехдневный визит президента Сербии в Беларусь завершился – хронология событий

Вначале, когда здоровался, хотелось сделать такой жест – приветствие тремя пальцами принято в Сербии. Так встречали в конце 90-х колонну с гуманитарным грузом из Беларуси (во время бомбардировок Югославии) и улыбались: «Добро дошли!» А в эти дни «Добро пожаловать!», уже по-русски, говорили президенту Сербии, прибывшему в Минск.

Впрочем, не только столицей ограничилась география визита. Томислав Николич побывал в Мирском замке. Замковый комплекс «Мир» соседствовал в программе с многофункциональным комплексом «Минск-Мир», который должен вырасти с участием сербского капитала на месте старого аэропорта. Там, где не состоялся некогда «Минск-Сити». Его возведение «успешно» «завалила» российская нефтегазовая компания «Итера», а сербы, уже показавшие, как умеют строить, всерьез ухватились за колоссальный проект.

Доверие между странами сложилось не только в бизнесе, но и в политике. Николич называет санкции против Беларуси позором. И впервые, кстати говоря, приехал в Минск в момент серьезного напряжения между Беларусью и Евросоюзом. Сегодня – другое дело, Европа иначе посмотрела на нас (вдруг).

Это второй визит Николича. А президент Лукашенко посещал Белград четырежды. Чаще – только Россию и Казахстан, наверное. Впрочем, все подробности у Алексея Мартиненка.

Сербского лидера и его супругу встречает лично Александр Лукашенко. Это уже второй визит Николича в Беларусь в статусе президента.

Президент Сербии с большим уважением относится к Беларуси. Это заметно и по таким мелким, казалось бы, мелким деталям, хотя в политике мелочей не бывает. И Николич как опытный деятель это прекрасно понимает. И помнит, как президент Беларуси в 1999 году приехал в Белград, чтобы выразить поддержку Сербии. Во время бомбежек Беларусь тогда осудила агрессоров. Или совсем недавний пример: после сильнейшего наводнения в Сербии весной прошлого года туда сразу же отправили гуманитарный груз и вертолеты МЧС.

В политику Николич пришел после распада Югославии. Ему тогда было около 40. После победы на президентских выборах в 2012 стал исправлять ошибки в отношениях с Беларусью. Так и сказал во время своего первого визита в Минск. Общий язык найден и в прямом смысле: хоть сам Николич говорил на сербском, но белорусского президента понял без переводчика.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, так же, как и вы, в международных организациях. Мы пообещали, что во время вашего председательства в ОБСЕ сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период.

Я очень ценю наши личные отношения, дружеские отношения. Дай бог, чтобы у меня со всеми главами государств были такие отношения. Они очень многое значат для отношений государств.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

То, что я посетил вашу страну первым после президентских выборов, это, наверное, судьба. Ведь два года назад мой визит в Беларусь был первым после моей победы на выборах в Сербии. Хочу еще раз вас поздравить с победой. Добавлю, что предрассудки насчет Беларуси в Сербии до сих пор присутствуют, но где бы мы ни были в Минске, сразу видно, что город очень прогрессирует, как и вся страна. Мы утвердили наше сотрудничество и личную дружбу. В Евросоюзе я говорил, что не ошибаются, не сотрудничая с Беларусью. Затем европейские лидеры приехали в Минск, когда ситуация стала трагичной. Я надеюсь, что последовавшая отмена санкций будет прочной. Санкции – всегда позор для тех, кто их вводит, а не для тех, в отношении кого их вводят.

Лидеры государств видятся ежегодно. И активно строят экономический фундамент отношений. За пять лет товарооборот вырос в пять раз. Теперь он составляет 250 миллионов долларов. Цель – достигнуть полумиллиарда в ближайшие годы. Беларусь и Сербия продолжают открывать себя друг другу. Не только торгуют, но и сотрудничают в строительстве, автомобилестроении, сельском хозяйстве, деревообработке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас есть хороший шанс, и им нужно воспользоваться, прежде всего, предпринимателям Сербии. Мы понимаем, в какой ситуации находится Сербия. Она оказалась зажатой в тиски государств, которые видят в Сербии только собственный интерес или в основном видят собственный интерес, но слабо смотрят на интересы Сербии. И, конечно, Сербии нужно проявлять сегодня максимум дипломатии и изворотливости, чтобы выживать в этой ситуации. И я сказал о том, что мы абсолютно открыта для сербских предпринимателей. Приходите, давайте будем развивать здесь то, что интересует Сербию. Давайте мы будем то, что вам интересно, создавать вместе с вами на вашей территории и торговать с другими государствами.

После официальной части, так сказать, «вне протокола», президенты вышли на аллею почетных гостей у Дворца Независимости. По традиции здесь было посажено дерево.

Мирский замок изначально не числился в графике визита Николича. Но по его инициативе историческое место посетила вся сербская делегация. Николич очень живо интересовался историей комплекса, прошелся по залам и оставил запись в книге почетных гостей.

Можно сказать, под знаком мира прошел и следующий день. Рано утром лидеры государств заложили капсулу, символизирующую начало строительства многофункционального комплекса, который так и называется – «Минск-Мир».

Здесь планируют освоить около трех миллиардов долларов. Один из крупнейших финансовых центров Европы – место, которое объединит банки, финансовые и страховые компании. Подобные проекты уже реализованы в Сингапуре, Дубае и Лондоне.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии:

Это центр, который изменит картину Республики Беларусь и не только. Вообще картину окружения, региона. Привлечет масштабных инвесторов со всего мира. Это станет новым международным финансовым центром.

Здесь же президенты пообщались в неформальной обстановке. Стало известно, что в следующем году в Минске соберутся руководители бывших югославских республик.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это будет очень символично, если руководители республики бывшей Югославии смогут здесь собраться по очень важному поводу – строительство этого символического центра «Минск-Мир». И я очень надеюсь, что вы сможете помочь нам, пригласите их сюда, в Минск.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Я уже давал поручение господину Каричу, он побывал у президентов Хорватии, Словении, Македонии и Черногории. И, таким образом, здесь будет представлена вся бывшая Югославия. Это поможет нашим народам лучше жить. В этом и ваша большая заслуга.

Инвестиции и рост товарооборота – это, конечно, важнейшие точки опоры. В то же время важно выстраивать и реальные промышленные связи. Белорусскую технику в Сербии знают хорошо. Каждый третий трактор на полях балканского государства сделан в нашей стране. А в городе Нови-Сад уже работает сборочное производство. Открыто и совместное предприятие.

Владимир Макаренко, и.о. генерального директора ОАО «МТЗ»:

Эта компания поставляет наши трактора как внутри Сербии, также и на рыки стран бывшей Югославии.

На МТЗ Николичу все знакомо. Инженер-строитель по образованию, он в свое время работал на площадках, где использовалась наша техника.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Тракторы МТЗ в Сербии уже полвека. И грузовики МАЗ были у меня на стройплощадке, где я работал 40 лет назад. Плюс я и не знал, как сильно вперед шагнуло ваше производство комбайнов. Сейчас расскажу вам сербский анекдот. У крестьянина трактор «Беларус» уже 50 лет. Журналисты его спрашивают: «А вы в нем что-нибудь меняли за это время?» Тот отвечает: «Менял. Тракториста».

Страны связывает не только экономика, но и общая трагическая история. В годы Второй мировой Югославия тоже была оккупирована нацистской Германией. Поэтому в Музее истории Великой Отечественной президент Николич долго осматривал экспонаты. Особенно заинтересовала легендарная «Катюша».

Венок от президента Сербии возложен на площади Победы у монумента в честь героев великой отечественной войны.