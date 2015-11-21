Завершился официальный визит в Беларусь президента Сербии — итоги визита

Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов, развитие сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, деревообработке и ставка на инвестиционные проекты — такие задачи поставили перед собой Беларусь и Сербия. Завершился второй официальный визит в Беларусь президента этой балканской страны Томислава Николича. Регулярный политический диалог обеспечивает динамику сотрудничества. Его, кстати, планируют углубить. Об этом говорится в совместном заявлении, которое сразу после переговоров во Дворце Независимости подписали президенты двух стран.

Представительная делегация, рота почетного караула. Во время традиционной встречи сербский лидер тоже не отступит от традиций. Перекрестится перед белорусским хлебосольным угощением, а потом еще и тепло поприветствует встречающих.

Чуть позже журналисты скажут: такая встреча в очередной раз подтвердит — Сербия готова к диалогу. Продуктивному. Это второй официальный визит Томислава Николича в Синеокую. Знаковый еще и потому, что стал первым визитом главы другого государства в Беларусь после прошедшей в нашей стране президентской кампании, — уже во время переговоров в формате «один на один» отметит сербский лидер. А потом добавит: «Несколько лет назад после победы на выборах в Сербии именно Беларусь посещал первую». Судьба? Скорее, залог двустороннего сотрудничества.

Арсений Сивицкий, политолог:

Это позволяет Беларуси стать своеобразным окном в Евразийский экономический союз для товаров, поступающих как с территории Сербии, так и других стран Европейского союза. Для Беларуси Сербия интересна как плацдарм для выхода на европейский рынок прежде всего продукции машиностроения.

Тот самый курс на сближение с Беларусью Томислав Николич взял в 2012-м. Сразу же после прихода к власти. С тех пор главы государств видятся постоянно. Нынешний визит Томислава Николича стал подтверждением дружбы и поиском новых точек соприкосновения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы абсолютно открыты для сербских предпринимателей. Приходите, давайте будем развивать здесь то, что интересует Сербию. Давайте мы будем то, что вам интересно, создавать вместе с вами на вашей территории и торговать с другими государствами. Но нельзя терять время, потому что упущенное будет очень сложно наверстать. Я хочу, чтобы сербский народ, предприниматели Сербии понимали: мы, как были друзьями для вас, таковыми и остаемся.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Совместно Беларусь и Сербия нарастили товарооборот, но этот показатель может быть гораздо лучше. И мы намерены работать в этом направлении. Нужно использовать возможности в машиностроении, в агропромышленном комплексе, в транспортной сфере и перерабатывающей промышленности.

Машиностроение, сельское хозяйство, строительство, деревообработка. А в итоге товарооборот в полмиллиарда долларов. Вместо сегодняшних 250 миллионов. По итогам переговоров во Дворце Независимости президенты двух стран подтвердили курс на углубление сотрудничества. Об этом говорится в подписанном совместном заявлении. А ведь сферы интересов двух стран во многом схожи.

Анастасия Иванникова, СТВ:

На весь мир Беларусь известна благодаря своим тракторам. Сербия в числе партнеров. В следующем году планируется поставить 350 машин. Но расти есть куда. Рекордным был 2011-й год. Тогда Сербия закупила у нашей страны более тысячи единиц техники.

С продукцией нашего машиностроения сербский президент знаком лично. Инженер-строитель по профессии, Томислав Николич во время интервью белорусским журналистам вспомнит, как еще 40 лет назад в годы его работы на стройплощадке грузовики были нашего автомобильного завода. А потом расскажет популярный сербский анекдот. Уже про белорусский трактор. Мол, за 50 лет менять в нем пришлось разве что тракториста. Кстати, сегодня в городе Нови-Сад открыто сборочное производство, а с 2008-го в Сербии работает и совместное предприятие.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы уверены, что те предприятия, которые сегодня открыты в Сербии, будут работать и развиваться. И для поставок не только на сербский рынок, но и на рынок близлежащих стран.

Такая прочная двусторонняя база стать может толчком для развития диалога культурного и туристического. Кстати, возможности Синеокой сербский лидер оценил. Во время посещения Мирского замка. Вместе с супругой удивлялись недавней уникальной находке — останкам предка зубра возрастом 10 тысяч лет. А потом оставили запись в книге почетных гостей. Так сказать, взгляды мужской и женский.

Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

Я надеюсь, что визит столь высокого гостя привлечет внимание и сербской прессы, и наших коллег. Для нас это толчок, что, может быть, нужно присмотреться и готовиться к потоку туристов из Сербии.

Беларусь и Сербия рассчитывают и на проекты инвестиционные. Взять, к примеру, «Минск-Мир» — сегодня в тройке самых масштабных строек страны. Кстати, название тоже символично: официальный Минск готов ко всемирному диалогу. Не зря же как раз во время посещения этого многофункционального комплекса лидеры двух государств договорились, что уже в следующем году в белорусской столице соберутся руководители бывших югославских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.