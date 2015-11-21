Беларусь 21 ноября поборется за право проведения Генассамблеи ЕОК в 2016 году

Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 21 ноября, поборется за звание столицы проведения Генасамблеи Европейских олимпийских комитетов в 2016 году. В Праге собрались представители национальных олимпийских комитетов из 50-ти государств, чтобы путем голосования определить победителя. Среди кандидатов: Беларусь, Армения и Мальта.

Отметим, что в следующем году Национальный олимпийский комитет Беларуси отпразднует свой 25-летний юбилей. Проведение Генассамблеи станет возможностью оценить инфраструктуру и организаторские способности нашей страны накануне проведения летнего Европейского юношеского фестиваля в 2019-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.