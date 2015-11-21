Прямой эфир

Беларусь 21 ноября поборется за право проведения Генассамблеи ЕОК в 2016 году

21 ноября 2015 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 21 ноября, поборется за звание столицы проведения Генасамблеи Европейских олимпийских комитетов в 2016 году. В Праге собрались представители национальных олимпийских комитетов из 50-ти государств, чтобы путем голосования определить победителя. Среди кандидатов: Беларусь, Армения и Мальта.

Отметим, что в следующем году Национальный олимпийский комитет Беларуси отпразднует свой 25-летний юбилей. Проведение Генассамблеи станет возможностью оценить инфраструктуру и организаторские способности нашей страны накануне проведения летнего Европейского юношеского фестиваля в 2019-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
В агрогородке Деречин Гродненской области открыли новый обелиск в честь героев-освободителей
20 ноября 2015 16:43

В агрогородке Деречин Гродненской области открыли новый обелиск в честь героев-освободителей

Александр Лукашенко: Минск рассчитывает в 2016 году собрать руководителей бывших югославских республик
20 ноября 2015 13:39

Александр Лукашенко: Минск рассчитывает в 2016 году собрать руководителей бывших югославских республик

Президент Сербии Томислав Николич 20 ноября посетил Минский тракторный завод
20 ноября 2015 13:37

Президент Сербии Томислав Николич 20 ноября посетил Минский тракторный завод