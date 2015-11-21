Интервью с Драгомиром Каричем – в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым 24 ноября

Очевидно, что кульминационным событие стала закладка капсулы на месте строительства экспериментального центра «Минск-Мир». Это будет, прежде всего, крупнейший финансовый и бизнес-комплекс. С двигателем для инвестиций и бизнеса сравнил его большой друг Беларуси, почетный консул нашей страны в Белграде и депутат Народной скупщины Драгомир Карич в интервью журналисту Егору Хрусталеву. А еще Карич пояснил, почему местом строительства этого уникального комплекса выбран Минск.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии:

Есть братское понимание. Есть дружба. Веками дружим. Есть понимание. Есть Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой, и есть эксперты в нашей компании (не только из Сербии – Америки, Англии, Голландии, Германии). Когда мы заявили, что у нас есть желание делать предложение из Минска, они не понимали, как это делать, не понимали ситуацию. Оказалось, что, естественное, бизнесу нужна надежность, политическая стабильность. Когда есть политическая стабильность, тогда проблем нет, тогда будет движение.

Егор Хрусталев:

Господин Карич, скажите, мы становимся свидетелями того, что происходило с Югославией и как сейчас изолирована Россия. Есть ведь определенные риски, что может что-то поменяться. В мире по-другому будут смотреть и на Беларусь.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии:

Я не разделяю ваше мнение. Для бизнеса самое важное – знать потенциалы. Первый потенциал – это интеллектуальная элита. Она у вас есть, она создана. У вас образование на высочайшем уровне. У вас рабочая культура тоже на очень хорошем, на высочайшем уровне. А деньги это хотят, и люди, которые хотят реализовать себя один такой комплексный проект. Так что здесь риск в этом смысле (и проектом он не исключен). А вчерашнее заявление Жан-Клода Юнкера и письмо Владимиру Владимировичу Путину, которое Рейтер опубликовал: хватит ссориться, хватит эмбарго, санкций, приезжайте к нам, пришло время начинать. Причем не только Россия и западная Европа, Евразийский экономический союз. Это говорит о том, что все всё понимают.