Фатигаров о речи Сакса в Европарламенте: это ключик к пониманию политики США для всего мира

Джеффри Сакс, экономист (США): Позвольте мне повторить для Европы. Быть врагом Соединенных Штатов опасно, а быть другом – фатально. Позвольте теперь сказать несколько слов о Трампе. Трамп не хочет проигрывать, поэтому конфликт, скорее всего, закончится, потому что Трамп и президент Путин договорятся о его завершении. Даже если Европа будет нагнетать обстановку, это не имеет значения. Конфликт закончится, так что выбросьте это из головы. Пожалуйста, передайте своим коллегам, что все кончено. Единственное, что может спасти Украину, это переговоры, которые сейчас ведутся. Я знаю, что в этих стенах это вызвало настоящий шок, но это лучшая новость, которую вы могли получить.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Там сама по себе речь была бомбой. И она направлена, наверное, не только к Евросоюзу, а, в общем-то, эта речь – ключик к пониманию политики США для всего мира. И вы знаете, такой политический стриптиз. То есть настолько явно он оголил все тайные, так сказать, супертайные движения Соединенных Штатов. И самое главное, что это говорил не какой-то абстрактный политик, а человек, который ножками все прошел. Он, несмотря на свой большой возраст, солидный возраст, активен, он прекрасно все осознает, но у него очень хорошая память, и, ссылаясь на собственный опыт и работу в различных странах, в том обществе, кстати, и в России, он абсолютно четко обрисовал. Единственное, в чем я здесь с ним не соглашусь, что все закончено. Нет, не все закончено. Трамп, конечно, у него завышенное ожидание, что отличные переговоры идут. Тяжелые, прагматичные, но идут переговоры. А специальная военная операция идет своим чередом. И какая будет ситуация на линии разграничения, на поле боя на момент очень теоретического подписания мирных соглашений, мы не знаем. Но я надеюсь, что эта линия серьезно подвинется и до Днепра уж точно дойдет.