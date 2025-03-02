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Депутат Ландтага Баварии: новый канцлер Германии не сможет выполнить предвыборные обещания

02 марта 2025 19:34
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Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Депутат Ландтага Баварии: новый канцлер Германии не сможет выполнить предвыборные обещания-2

Ульрих Зингер, депутат Ландтага Баварии:
Если Мерц не выполнит свои предвыборные обещания, а он не сможет их выполнить, то будут новые выборы, снова досрочные выборы, потому что на этих выборах народ только что выбрал консервативный поворот. Он выбрал консервативную политику, как и в Америке. Теперь люди хотят увидеть изменения в миграционной политике в Германии. Они хотят, чтобы границы были защищены. Они хотят остановить нелегальную массовую миграцию. Они хотят увидеть экономический подъем. Мы находимся в состоянии рецессии. Они хотят улучшений во всех областях. Особенно, чтобы все эти гендерные исследования и гендерная политика прекратились. Чтобы прекратилось это климатическое безумие. 

Прежде всего, нам нужны мир и хорошие отношения с Россией. И все это возможно только с АдГ. И Фридриху Мерцу было бы разумно вступить с нами в коалиционные переговоры сейчас, чтобы можно было осуществить консервативный поворот, в пользу которого народ сделал четкий выбор на этих выборах. И это был бы единственный способ преодолеть раскол в Германии сейчас. Мы видим, что Восток проголосовал за нас, они проголосовали за «синих», в то время как Запад явно проголосовал за ХСС. Однако обе стороны выбрали консервативную политику, и был сделан выбор в пользу перемен. Отход от политики последних лет.

# Фридрих Мерц # Международная политика # Надежда Сасс # Ульрих Зингер

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