Товарооборот с Грузией в $200 млн и рывок в отношениях с Китаем: Президент поставил задачи новым послам

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня сделал ряд кадровых назначений. Изменения коснулись дипломатического корпуса страны.

Александр Лукашенко назначил послов в Китае и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к дипломатам, глава государства отметил необходимость увеличить обороты во внешней торговле.

С сегодняшнего дня посольство Беларуси в Китае возглавил Кирилл Рудый. Экономический эксперт, помощник Президента уже знаком с работой дипломатической миссии в КНР. Правда, нынешняя его роль несоизмеримо важнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Китая, тут переоценить трудно эту страну. Это будущее всей планеты. Кто бы как бы этого не хотел, но это уже будущее. Это бурно развивающаяся страна. И, наверное, нам повезло, что мы не просто установили с ними такие дружеские отношения стратегического характера. Но нам ещё повезло в том, что мы сориентировались вовремя.

У меня очень близкие, дружеские отношения с руководством Китайской Народной Республики. И с бывшим, и, особенно, с нынешним руководителем Си Цзиньпином. И очень важно это в контексте моего визита в 20 числах сентября.

Этот визит надо подготовить. Но самое главное, Кирилл Валентинович, всё дело в вашей способности по-особенному наладить работу посольства. Что греха таить: не совсем нам везло в последнее время с послами Китайской Народной Республики. Они были обычными.

А нам надо какой-то рывок в наших отношениях. Нам надо выйти на новую даже не на ступень, а орбиту в отношениях с Китайской Народной Республикой. Вы видите, что они к этому готовы. Не всегда мы сможем адекватно отреагировать на их предложения. И тут это главная ваша работа.

Вы должны добиться того, чтобы были реализованы самые смелые, решительные предложения в отношениях с Китайской Народной Республикой.

Для нашей республики открыта кредитная линия на миллиарды долларов. А белорусско-китайский портфель насчитывает десятки совместных проектов. От модернизации электростанций до военно-технического сотрудничества в рамках ракетостроения. Но самый крупный из них — технопарк под Минском «Великий камень».

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Что касается приоритетов, то, безусловно, это и торгово-экономическое сотрудничество, здесь у нас, по Беларуси проходит экономический пояс Шелкового пути, но это – дорога с двусторонним движением. Это означает не только поставки из Китая и Европы, но и обратные поставки, поэтому здесь можно искать потенциал для нашего экспорта, чтобы воспользоваться этим путём, развитие, в том числе, экспорта туристических услуг

Если первое, чем займется новый посол Беларуси в КНР – подготовка сентябрьского визита Александра Лукашенко, то новому и первому в истории посланнику Беларуси в Грузии, надо будет заняться зданием для дипмиссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Грузии, это всегда традиционно наша дружественная республика, это наши братья. Мы жили в одной стране. Естественно, у нас хорошие отношения, у нас сохранились очень хорошие отношения. Об этом свидетельствовал наш визит. Грузия придерживается своей политики, отличной, допустим, от нашей политики. Но это право любой страны определять внешнюю политику, определять то, что творится в стране – внутреннюю политику. Нам надо в этой ситуации находить точки соприкосновения. Мы их нашли.

В прошлом году первый официальный визит Александра Лукашенко в Грузию увеличил обороты в торговой динамике стран.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии:

Президентом поставлена задача выйти на товарооборот в $200 млн. Мы уже планируем в начале сентября провести полномасштабную национальную выставку Беларуси на "Экспо Джорджия" в Тбилиси.

Сегодня же Александр Лукашенко согласовал назначение Владимира Мироновича Генеральным консулом Беларуси в Стамбуле и Виктора Череховича Генеральным консулом Беларуси в Нью-Йорке.