Александр Лукашенко: «Отношения между Беларусью и Китаем необходимо вывести на новую орбиту»

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Китаем необходимо вывести на новую орбиту. А с Грузией нарастить товарооборот. Такие задачи глава государства поставил сегодня при назначении глав дипломатических миссий нашей Республики в эти страны.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике назначен Кирилл Рудый. Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии занял Михаил Мятликов. Александр Лукашенко напомнил и о задачах, которые стоят перед новоиспечёнными дипломатами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Китая… Ну, вы знаете, тут переоценить трудно эту страну. Это будущее всей планеты. Кто бы как бы этого не хотел, но это уже будущее. Это бурно развивающаяся страна. И, наверное, нам повезло, что мы не просто установили с ними такие дружеские отношения стратегического характера. Но нам ещё повезло в том, что мы сориентировались вовремя. А может быть и не сориентировались, а просто так сложились обстоятельства, что за многие годы, даже десятилетия, мы смогли убедить китайцев в том, что мы – надёжный партнёр.

Это для них главное. Как для любой страны это важно, но для китайцев – особенно. Не мне вас учить этому. Они люди тихие, спокойные. Они никуда не торопятся. Точно так они присматривались к нам. Я вижу, что они с открытым сердцем и душой идут нам на встречу.

У меня очень близкие, дружеские отношения с руководством Китайской Народной Республики. И с бывшим, и, особенно, с нынешним руководителем Си Цзиньпином. И очень важно это в контексте моего визита в 20 числах сентября.

Этот визит надо подготовить. Но самое главное, Кирилл Валентинович, всё дело в вашей способности по-особенному наладить работу посольства. Что греха таить: не совсем нам везло в последнее время с послами Китайской Народной Республики. Они были обычными.

А нам надо какой-то рывок в наших отношениях. Нам надо выйти на новую даже не на ступень, а орбиту в отношениях с Китайской Народной Республикой. Вы видите, что они к этому готовы. Не всегда мы сможем адекватно отреагировать на их предложения. И тут это главная ваша работа.

Вы должны добиться того, чтобы были реализованы самые смелые, решительные предложения в отношениях с Китайской Народной Республикой.

Сегодня же Президент согласовал назначение Владимира Мироновича генеральным консулом Беларуси в Стамбуле и Виктора Череховича генеральным консулом в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.