В Минской области 59 инициативных групп собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. Активно и без нарушений. На Минщине подвели итоги очередного этапа кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания – регистрации инициативных групп.

Областная окружная комиссия зарегистрировала 59 групп потенциальных кандидатов в депутаты. Из-за нарушения избирательного законодательства отказано представителям двух инициативных групп.

Сейчас в регионе инициативные группы заняты сбором подписей. В поддержку потенциальных кандидатов необходимо заручиться поддержкой тысячи граждан.

Одновременно в окружных избирательных комиссиях зарегистрировано 48 наблюдателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, число возможных претендентов на место в парламенте далеко не окончательное. В окружной комиссии ждут заявлений от трудовых коллективов и политических партий.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

Партии выдвигают своих кандидатов в своём высшем органе – на съездах. От коллективов выдвигаются на собраниях и на конференциях. Но, одна оговорка – в этих организациях должно работать не менее 300 человек. Можно менее 300 человек, но тогда от нескольких коллективов, опять же, общая численность должна быть не менее 300 человек. Поэтому этот этап завершится чуть позже и мы уже будем знать о точном количестве кандидатов в депутаты.

Наиболее активно кампания проходит в крупных городах и в Минском районе. Только в Сеницком избирательном округе №37 зарегистрировано 8 инициативных групп.

Впереди прием заявлений от политических партий и трудовых коллективов. Округ – один из крупнейших на Минщине.

11 сентября отдать свой голос на парламентских выборах смогут около 70,5 тысяч человек.

Валентина Кулеш, председатель комиссии Сеницкого избирательного округа №76:

На данном этапе кампании идёт активный сбор подписей. Никаких нарушений Избирательного кодекса, других законодательных актов не выявлено. Процесс активно идёт, ожидаем поступления других предполагаемых кандидатов в депутаты – от политических партий и трудовых коллективов. Я думаю, население Минского района – активное и примет самое активное участие в проводимой политической кампании