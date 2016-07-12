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Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев встретились в Москве для обсуждения текущих вопросов

12 июля 2016 14:32
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Новости Беларуси. Двусторонние отношения и положение дел в Евразийском экономическом союзе стали сегодня темой встречи в Москве глав правительств Беларуси и России.

Помимо текущих вопросов Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсуждали ситуацию в сфере энергоносителей. Ранее консультации прошли на уровне вице-премьеров и профильных министерств.

Премьер-министр России отметил высокий уровень белорусско-российского   взаимодействия и партнёрских отношений. И подчеркнул: есть темы, по которым необходимо обязательно договариваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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