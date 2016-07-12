Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев встретились в Москве для обсуждения текущих вопросов

Новости Беларуси. Двусторонние отношения и положение дел в Евразийском экономическом союзе стали сегодня темой встречи в Москве глав правительств Беларуси и России.

Помимо текущих вопросов Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсуждали ситуацию в сфере энергоносителей. Ранее консультации прошли на уровне вице-премьеров и профильных министерств.

Премьер-министр России отметил высокий уровень белорусско-российского взаимодействия и партнёрских отношений. И подчеркнул: есть темы, по которым необходимо обязательно договариваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.