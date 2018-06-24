Торгово-экономические отношения должны быть основой партнёрства Беларуси и ЕС. Итоги диалога Александра Лукашенко и Йоханнеса Хана

Новости Беларуси. Россия была и остается рынком № 1 для белорусского экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На второй позиции – Европейский союз. За четыре месяца года Беларусь увеличила экспортные поставки в страны ЕС почти на 70 %.
Причем сальдо положительное: мы поставили в Европу больше, чем Европа привезла к нам – на 1,3 миллиарда долларов.
Именно торгово-экономические отношения должны являться основой партнерства Беларуси и ЕС. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. При этом глава государства подчеркнул важность нормализации белорусско-европейских отношений, которая отмечается последнее время. По словам Президента, особая заслуга в этом – самого Йоханнеса Хана.
Йоханнес Хан: «В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения»
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений со всеми странами, особенно с соседями. И готова стать примером добрососедства. Но только в том случае, если и соседи будут двигаться навстречу.
Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»
«Мы сейчас готовим документы нашего партнёрства с Европейским союзом» – Президент Беларуси об отношениях с ЕС