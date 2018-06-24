Торгово-экономические отношения должны быть основой партнёрства Беларуси и ЕС. Итоги диалога Александра Лукашенко и Йоханнеса Хана

Новости Беларуси. Россия была и остается рынком № 1 для белорусского экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На второй позиции – Европейский союз. За четыре месяца года Беларусь увеличила экспортные поставки в страны ЕС почти на 70 %.

Причем сальдо положительное: мы поставили в Европу больше, чем Европа привезла к нам – на 1,3 миллиарда долларов.