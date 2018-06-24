Конструктивный диалог. Чем запомнилось 21-е заседание ВГС, а что осталось за кадром минских встреч

Новости Беларуси. Визит Владимира Путина был предсказуем и ожидаем. Не было того президентского срока, после начала которого глава Российской Федерации не приезжал бы в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И для официального Минска это, безусловно, показатель. Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС

Показатель того, что союзнические отношения между странами по-прежнему ставятся во главу угла. Будь то в рамках Содружества Независимых Государств или Евразийского экономического союза. И уж тем более, когда речь идет о Союзном государстве.

Получается пока не всё. Взять хотя бы тот факт, что заседание Высшего госсовета Союзного государства прошло на фоне молочного противостояния. Но уже через несколько дней стало известно, что Россельхознадзор отменил введенные в начале июня ограничения на поставки белорусской молочки. Можно вспомнить и вопросы с пересечением белорусско-российской границы. Но и здесь хоть временно, но все же удается договориться – о взаимном признании виз на время Чемпионата мира по футболу в России и II Европейских игр в Беларуси. Все ключевые вопросы Высшего государственного совета Союзного государства в одном материале

Главное, страны в очередной раз подтвердили стремление продолжать укреплять стратегическое партнерство и находить компромиссы. И если неделю назад на союзном Совмине прозвучала задача по возвращению к 40 миллиардам долларов товарооборота, то президенты уверены: нужно ставить цель и добиваться как минимум 50 миллиардов.

Расставить белорусско-российские флаги с дипломатической точностью, вплоть до миллиметра, проверить готовность каждой ручки на столах, ведь заседание Высшего госсовета не просто возможность подвести итоги, но и повод сказать о перспективах, и здесь уж точно «всё под запись». Это эксклюзивные кадры.

Мы успели попасть в главные залы еще до приезда наших коллег и до того, как всё самое важное и интересное попадет в объективы фото- и видеокамер. Сотни журналистов (именно столько было аккредитовано). Во Дворце Независимости наводят последний лоск.



Анастасия Иванникова, СТВ:

Это заседание ВГС 21-ое. И в тех самых цифрах журналисты найдут далеко не один скрытый смысл. За последнее время Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались трижды, а значит, у двусторонних отношений уж точно есть будущее, и дружим крепко. Кроме того, это третий зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность. А также именно три часа будут общаться два президента ещё до заседания ВГС. Вот такая магия цифр.

Обсудить действительно было что. Во-первых, сотрудничество в интеграционных объединениях и международных организациях. Впрочем, здесь всё понятно – абсолютная поддержка и единство позиций.

Во-вторых, двусторонний диалог. Здесь, казалось бы, всё по нарастающей, товарооборот идёт в гору. В 2017 наторговали на 32 миллиарда долларов. Но нашего исторического максимума пока не вернули. Не зря Владимир Путин поставит амбициозную планку – 50 миллиардов. А для этого нужно открыть путь и снять все барьеры и ограничения. По-другому – создать равную конкурентную среду. Как расскажет журналистам по итогам переговоров Александр Лукашенко, как раз этой теме на встрече в Минске и посвятили основное время. Александр Лукашенко: «Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений»

Впрочем, актуальные вопросы партнеры и не скрывали. Журналисты ждали обсуждения «молочного» вопроса и повышенного внимания Россельхозназдора к нашей молочной продукции. Или вопроса «пограничного», который анонсировал, посещая заставу в «Дивине», белорусский Президент. Россельхознадзор полностью отменил запрет на поставки белорусского молока



Всего же на ВГС рассмотрели 9 вопросов. Самое важное – утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства вплоть до 2022 года. А это углубление торгово-экономических отношений, развитие объединенной транспортной системы и формирование единого топливно-энергетического рынка, проведение согласованной макроэкономической, бюджетной, промышленной политики.

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:

Мы предлагаем рассмотреть вопрос новой концепции развития Союзного государства: развитие промышленного комплекса, основываясь на тех флагманах, которые сегодня у нас есть. Это КАМАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, МАЗ.



Кроме того, названы обладатели премии Союзного государства по литературе и искусству. Стимулом же для ученых должна стать новая премия – в области науки и техники. Впрочем, выдающихся «союзных» открытий, заслуживающих такую награду, уже немало.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы сегодня ведем проекты, например, ДНК-идентификацию: начиная от места происхождения человека, выявления различных заболеваний и прогнозирования заболеваний на основе ДНК-анализа. Потом, конечно, глобальные вещи в области машиностроения, радиоэлектроники.

Яркий «союзный» пример – это резонатор площадью всего 3 миллиметра. На одной пластине таких резонаторов около 2 тысяч. А в ответе за их исправность – белорусский аппарат, созданный в рамках союзной программы. Применяют же такие резонаторы и в космической аппаратуре, и в бытовой технике. Специальный датчик следит даже за трещиной на арке главного штаба. Правда, пока данные приходят с опозданием. Специалисты обещают исправить.

Алексей Гах, заместитель генерального директора по производству ОАО «Авангард» (Россия):

Проводятся работы по созданию технологического оборудования, которые позволят перейти на другие топологические нормы, которые позволяют создавать элементную базу для создания систем связи стандарта 5G. То есть мы сможем пользоваться в любом пространстве и использовать их в системах комплексной безопасности.

Что и говорить, увертюрой к началу футбольных баталий, как назовет встречу в Минске Александр Лукашенко, оба лидера остались довольны. Перед ответственным матчем и памятные подарки с «футбольными нотками».

Александр Лукашенко вручил российскому коллеге картину с изображением Санкт-Петербурга, где и разворачивалась футбольная борьба. В подарок же нашему Президенту – сувенирный набор и самовар с символикой Чемпионата мира по футболу.