Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС

Новости Беларуси. Оба президента назовут прошедшую в Минске встречу содержательной и конструктивной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конструктивный диалог. Чем запомнилось 21-е заседание ВГС, а что осталось за кадром минских встреч

И такое впечатление заметно. Как говорится, переговоры переговорами, но зачастую именно мимика и жесты могут рассказать гораздо больше.

Владимир Александрович знает это как никто другой. На уже привычные для журналистов кадры доктор психологических наук посмотрит с другой, профессиональной стороны.