Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС

Новости Беларуси. Оба президента назовут прошедшую в Минске встречу содержательной и конструктивной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конструктивный диалог. Чем запомнилось 21-е заседание ВГС, а что осталось за кадром минских встреч
Новости Беларуси. Оба президента назовут прошедшую в Минске встречу содержательной и конструктивной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конструктивный диалог. Чем запомнилось 21-е заседание ВГС, а что осталось за кадром минских встреч
И такое впечатление заметно. Как говорится, переговоры переговорами, но зачастую именно мимика и жесты могут рассказать гораздо больше.
Владимир Александрович знает это как никто другой. На уже привычные для журналистов кадры доктор психологических наук посмотрит с другой, профессиональной стороны.
Владимир Янчук, доктор психологических наук:
Здесь же всё предусмотрено протоколом. Очень чёткая иерархия: по правую руку – гость, по левую – первая фигура, вторая, третья. Если Александр Григорьевич держится свободно, то российская делегация напряжена. Видно, что разговор непростой. Если смотреть по деталям, можете увидеть, что позы напряжены, руки сжаты.