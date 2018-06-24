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Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС

24 июня 2018 16:48
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Новости Беларуси. Оба президента назовут прошедшую в Минске встречу содержательной и конструктивной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС-1

И такое впечатление заметно. Как говорится, переговоры переговорами, но зачастую именно мимика и жесты могут рассказать гораздо больше.

Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС-4

Владимир Александрович знает это как никто другой. На уже привычные для журналистов кадры доктор психологических наук посмотрит с другой, профессиональной стороны.

Что говорят мимика и жесты? Психолог комментирует кадры заседания ВГС-7

Владимир Янчук, доктор психологических наук:
Здесь же всё предусмотрено протоколом. Очень чёткая иерархия: по правую руку – гость, по левую – первая фигура, вторая, третья. Если Александр Григорьевич держится свободно, то российская делегация напряжена. Видно, что разговор непростой. Если смотреть по деталям, можете увидеть, что позы напряжены, руки сжаты.

# Союзное государство # Владимир Янчук # Фотофакт

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