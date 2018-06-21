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Йоханнес Хан: «В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения»

21 июня 2018 12:15
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Новости Беларуси. 21 июня Йоханнес Хан – еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС – с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йоханнес Хан: «В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения»-1

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На встрече Александр Лукашенко и Йоханнес Хан обсудили перспективы партнерства Беларуси и Евросоюза.

Йоханнес Хан: «В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения»-4

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:
В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения. Только на такой основе и можно достичь конкретных результатов. Я считаю важным построение благополучия в рамках европейского партнерства. Это будет служить гарантом безопасности и стабильности, ведь развитие экономики всегда связано с развитием общества. Мы видим, что существует разница между экономиками ЕС и соседних стран. И здесь есть, над чем работать.

Напомним, Йоханнес Хан не впервые в Беларуси. В последний раз он приезжал в январе и также встречался с Александром Лукашенко. В программе еврокомиссара запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимром Макеем.

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# Беларусь-Евросоюз # Йоханнес Хан # Фотофакт

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